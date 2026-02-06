Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ish-deputeti demokrat Dash Sula emërohet Kryeinspektor i Përgjithshëm. Shkëlqim Hajdari prefekt i Tiranës
Transmetuar më 06-02-2026, 11:11

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, është emëruar Kryeinspektor i Përgjithshëm. Mësohet se për pozicionin, Sula kishte aplikuar, pasi u bë shpallja e vendit vakant.

Ndërkohë më herët në detyrën e Kryeinspektorit ishte Shkëlqim Hajdari. Hajdari dha dorëheqjen nga ky post dhe u emërua si prefekt i Tiranës.

