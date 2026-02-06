Italia gati të mahnisë botën me “Milano-Cortina 2026”

Gjithçka rreth ceremonisë së hapjes së Lojërave Olimpike Dimërore
ITALI – Të premten, më 6 shkurt 2026, Italia pritet të magjepsë botën me një ceremoni hapjeje që synon të rishkruajë standardet e spektaklit olimpik. Në orën 20:00, dritat e stadiumit “Giuseppe Meazza”, i riemëruar për rastin “Stadiumi Olimpik Milano San Siro”, do të ndizen për të hapur zyrtarisht Lojërat Olimpike Dimërore “Milano-Cortina 2026”.
Por kjo nuk do të jetë një ceremoni tradicionale e mbyllur brenda një arene. Organizatorët kanë paralajmëruar ceremoninë e parë të hapjes vërtet të përbashkët në historinë olimpike, një ngjarje që do të lidhë simbolikisht metropolin e Milanos me zonat alpine të Cortinës, Livignos dhe Val di Fiemme.
Një ceremoni pa kufij
Ideja qendrore është ajo e një narrative kolektive, që kapërcen distancat gjeografike dhe e vendos çdo atlet në qendër të vëmendjes, pavarësisht se ku ndodhet fizikisht. Në ceremoni pritet të marrë pjesë edhe Presidenti i Republikës Italiane, Sergio Mattarella, i cili do të ketë një rol të veçantë simbolik.
Dy mangallë olimpikë, një flakë e përbashkët
Simboli më i fortë i kësaj lidhjeje do të jetë ndezja e dy zjarreve olimpike: një në Milano dhe një tjetër në zonën e Dolomiteve. Mangallët, struktura monumentale teknologjike që peshojnë sa një kamion dhe janë të pajisura me mijëra drita me efikasitet energjetik, do të jenë vetëlëvizëse dhe të afta të hapen e mbyllen në mënyrë dinamike.
Dizajni i tyre është frymëzuar nga vizionet e Leonardo da Vinçit, duke evokuar motivet e ndërthurura që simbolizojnë ekuilibrin mes njeriut, teknologjisë dhe natyrës. Një vepër inxhinierike që bashkon traditën artistike italiane me inovacionin dhe që synon të ketë ndikim minimal mjedisor.
Atletë dhe ikona sportive
Rreth 5 mijë atletë do të parakalojnë në ceremoninë e hapjes, por në skenë do të ngjiten edhe figura të njohura të sportit italian. Mes tyre, gjashtë kampionë bote në volejboll: Giannelli, Anzani, Porro, Danesi, Egonu dhe Cambi.
Futbolli do të përfaqësohet nga dy legjenda të Milanit dhe Interit, Franco Baresi dhe Beppe Bergomi, të cilët do të “përballen” simbolikisht në stadiumin e tyre historik. Prania e Baresit pritet të jetë veçanërisht emocionale, për shkak të betejës së tij shëndetësore muajt e fundit.
Superyje në skenë
Mbrëmja do të marrë jetë edhe përmes muzikës. Skena do të bashkojë yje ndërkombëtarë dhe emra të mëdhenj të muzikës italiane. Surpriza më e madhe pritet të jetë Mariah Carey, e cila do të interpretojë “Nel blu dipinto di blu”, ndërsa Andrea Bocelli, Laura Pausini – që do të këndojë himnin – dhe Ghali do të sjellin dimensionin italian të spektaklit.
Narrativa e identitetit kombëtar do t’u besohet aktorëve të njohur si Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore dhe Matilda De Angelis, të cilët do ta shndërrojnë stadiumin në një teatër monumental. Muzika klasike, repi dhe proza do të ndërthuren rreth temës së harmonisë mes qytetit modern dhe natyrës alpine.
Puna pas spektaklit
Pas 90 minutave magji që do të shohë publiku, fshihet një përpjekje gjigante organizative që ka zgjatur me muaj. Mijëra profesionistë – nga stilistë dhe rrobaqepës te teknikë dhe koreografë – kanë punuar për krijimin e mijëra kostumeve dhe skenografive, duke realizuar qindra orë prova në qendra të ndryshme operative.
Ceremonia e hapjes së “Milano-Cortina 2026” nuk synon të jetë thjesht një shfaqje televizive, por një manifest i një Italie që bashkon inovacionin, bashkëpunimin dhe trashëgiminë kulturore.
Kur flaka olimpike të ndizet, nuk do të shënojë vetëm nisjen e garave, por edhe një festë globale të bukurisë, sportit dhe identitetit italian.
