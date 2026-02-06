Jeff Bezos shkurton nga puna 300 gazetarë të ‘Washington Post’

SHBA – “Washington Post” po përballet me një nga momentet më të vështira në historinë e saj moderne. Pronar i gazetës, miliarderi Jeff Bezos, ka miratuar një shkurtim drastik të stafit, që prek rreth 30% të punonjësve. Sipas burimeve mediatike, nga puna do të largohen afërsisht 300 gazetarë, ose rreth një e treta e redaksisë.
Vendimi vjen në kuadër të një ristrukturimi të ri, në përpjekje për të përballuar humbjet financiare në rritje të gazetës historike amerikane. Bezos, themeluesi i Amazon dhe një nga njerëzit më të pasur në botë, e bleu “Washington Post” në vitin 2013, duke u përshëndetur atëherë si shpëtimtari i saj. Megjithatë, pas një faze fillestare zhvillimi, strategjia e ndjekur përballë krizës së medias ka qenë kryesisht ajo e shkurtimeve.
Sipas të dhënave financiare, në vitin 2023 gazeta regjistroi humbje prej 77 milionë dollarësh, çka solli valën e parë të reduktimeve. Në vitin 2024, Bezos deklaroi se do ta “shpëtonte për herë të dytë” gazetën: u larguan 100 gazetarë dhe u mbyll revista e së dielës. Pavarësisht këtyre masave, humbjet u thelluan, duke arritur në rreth 100 milionë dollarë.
Ndërhyrja e fundit është cilësuar si veçanërisht e rëndë. Ish-gazetarja Ashley Parker e përshkroi situatën në “The Atlantic” si “një vrasje”, ndërsa ish-drejtori i gazetës, Marty Baron, e quajti atë “një nga ditët më të errëta të një prej organizatave më të mëdha gazetareske në botë”. Pas shkurtimeve, redaksia do të zbresë nga rreth 800 në 500 gazetarë.
Shkurtimet prekin të gjitha sektorët, por më fort sportin dhe librat, seksione që do të mbyllen plotësisht. Reduktim të ndjeshëm ka edhe në kronikat lokale, të cilat ishin zvogëluar edhe më parë, si dhe në redaksinë e jashtme, me largimin e shumë korrespondentëve nga Lindja e Mesme, India dhe, sipas burimeve, edhe Ukraina.
Në ditën më të vështirë për gazetën, drejtori ekzekutiv William Lewis, i emëruar nga Bezos dy vite më parë për të ristrukturuar financat, nuk u shfaq publikisht. As drejtori i gazetës, Matt Murray, nuk u përball drejtpërdrejt me redaksinë, por u komunikoi vendimin gazetarëve përmes një videoje në orët e para të mëngjesit.
Në mesazhin e tij, Murray e cilësoi vendimin “të dhimbshëm, por të domosdoshëm për mbijetesën e gazetës”, duke shtuar kritika ndaj stafit, të cilin e akuzoi se është i shkëputur nga realiteti aktual dhe se ka ndjekur një linjë editoriale që i flet kryesisht të majtës politike.
Brenda redaksisë, megjithatë, ka dyshime se shkurtimet nuk janë vetëm çështje financiare. Mes të larguarve janë edhe gazetarë që mbulonin Amazon-in, kompaninë e vetë Bezos, si dhe tema të ndjeshme si çështjet racore, çka ka nxitur akuza për spastrime editoriale.
Kjo kthesë nisi pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, kur Bezos ndaloi gazetën të jepte, si zakonisht, mbështetjen për kandidaten demokrate Kamala Harris. Pas këtij vendimi, rreth 200 mijë lexues anuluan abonimet e tyre, duke vënë në dyshim tezën se kriza financiare lidhet me mungesën e lexuesve konservatorë.
Sipas kritikëve, ekziston frika se “Washington Post” po shtyhet drejt një linje më pak kritike ndaj Donald Trump, ose edhe më të afërt me të. Por kjo strategji shihet si e diskutueshme, veçanërisht në Uashington, ku Trump ka marrë vetëm 6% të votave. Një paradoks për gazetën që dikur zbuloi skandalin Watergate dhe ndërtoi reputacionin e saj mbi gazetarinë investigative dhe verifikimin rigoroz të fakteve.
