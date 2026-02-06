Mijëra doza ekstazi, zbulohet punishtja në Tiranë

Tiranë – Operacioni “Blue Punisher”: Dy të arrestuar për prodhim dhe shpërndarje ekstazie, sekuestrohen 2200 tableta
Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin policor të koduar “Blue Punisher”, pas disa javësh hetimesh të zhvilluara me metoda proaktive dhe nën drejtimin e Prokurorisë.
Si rezultat i operacionit, u arrestuan në flagrancë dy shtetas të afërm me njëri-tjetrin, Elvis Lezo, 42 vjeç dhe Bujar Lezo, 59 vjeç, banues në Tiranë, të dyshuar për përfshirje në aktivitet kriminal në fushën e narkotikëve.
Sipas njoftimit zyrtar, gjatë ndërhyrjes së shërbimeve të Policisë në banesën e tyre, në rrugën “Ali Demi”, u konstatua një ambient i përshtatur posaçërisht për përgatitjen e tabletave të lëndës narkotike ekstazi (MDMA), me qëllim shpërndarjen dhe shitjen në lokalet e natës.
Gjatë kontrollit, në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan 2200 tableta me lëndë të dyshuar narkotike ekstazi (MDMA), si dhe dy aparate celularë që dyshohet se përdoreshin për aktivitetin kriminal.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar nëse ka persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të paligjshme.
