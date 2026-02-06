Analiza e BBC: A po i vjen fundi kryeministrit britanik?!

Ky është një moment jashtëzakonisht serioz për kryeministrin e Britanisë së Madhe, Keir Starmer. Sipas BBC, çdo veprim dhe deklaratë e tij gjatë ditës tregon se ai dhe ekipi i tij e kuptojnë thellësisht gravitetin e situatës.
BBC vë në dukje se kryeministri britanik ka zgjedhur të mos mbajë fjalimin që kishte planifikuar mëngjesin e sotëm, 5 shkurt, për fonde dhe iniciativa qeveritare, duke kërkuar falje publike ndaj viktimave të Jeffrey Epstein dhe duke pranuar se kishte “besuar gënjeshtrat e Peter Mandelson” dhe e kishte emëruar atë në postin më të lartë diplomatik të Mbretërisë së Bashkuar.
Më domethënëse ishte momenti kur, i pyetur nga gazetarët, Starmer pranoi se e kupton “zemërimin dhe frustrimin e deputetëve laburistë”.
Janë pikërisht ata deputetë që do të vendosin fatin e kryeministrit, dhe tani ata janë më të zemëruar se kurrë përgjatë udhëheqjes së Starmer.
Deputetja laburiste Rachael Maskell, e cila ka qenë shpesh kritike e tij për politikat sociale, tha se e sheh pozicionin e kryeministrit si “të papërballueshëm” dhe se është “e pashmangshme” që ai të japë dorëheqjen.
“Nuk mendoj se ka ndonjë zgjedhje. Ai e mbajti për disa muaj sekret për Parlamentin faktin që dinte për lidhjet mes Peter Mandelson dhe Jeffrey Epstein në momentin e emërimit. Kjo ishte një gjë e pandershme, si për deputetët, ashtu edhe për viktimat e Epstein”, tha ajo për BBC Radio York.
Një deputet tjetër laburist, i cili nuk dëshironte të identifikohej, tha për BBC Radio 5 Live: “Nuk e di si mund të vazhdojë…”
Ministrat aktualë pranojnë se situata është jashtë kontrollit të qeverisë dhe mund të shkojë në çdo drejtim.
Megjithatë, pavarësisht zemërimit të fshehtë, shumë pak deputetë po kërkojnë publikisht dorëheqjen e kryeministrit. Ata që e bëjnë këtë zakonisht nuk kanë qenë mbështetës të fortë të udhëheqjes së tij.
Shumë pak janë edhe ata që kërkojnë publikisht shkarkimin e shefit të kabinetit, Morgan McSweeney, të cilin Starmer ka rezistuar ta largojë, edhe pse ai kishte insistuar për emërimin e Mandelson.
Kjo tregon se, megjithë dobësimin e pozicionit të Starmer aktualisht, nuk ka ende një sfidë të hapur ndaj tij.
Një deputet theksoi se diçka e tillë mund të ndodhë vetëm pas zgjedhjeve në maj në Skoci, Wales dhe disa autoritete lokale në Angli.
Një ish-ministër shtoi: “Mendoj se ka shumë pak gjasa që dikush të veprojë para majit, por gjithçka po lëviz shumë shpejt. Nuk e di se si kryeministri mund të rikuperojë gabimin e jashtëzakonshëm me emërimin e Mandelson”.
“Ai ka mbaruar. Është thjesht çështje kohe”, tha një ministër tjetër.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd