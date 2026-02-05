Atalanta turpëron 3-0 Juventusin dhe e eliminon nga Kupa e Italisë

BERGAMO, Itali – Atalanta ka regjistruar një fitore të thellë 3-0 ndaj Juventusit në Bergamo, duke prerë biletën për në gjysmëfinalet e Kupës së Italisë.
Pavarësisht se “Zonja e Vjetër” ishte më kërkuese dhe më dominuese në fazat e hershme të takimit, vendasit u treguan më konkretë para portës. Juventusi rrezikoi që në fillim përmes Francisco Conceiços dhe Manuel Locatellit, por pa arritur të gjejë rrugën e golit.
Momenti kyç i pjesës së parë erdhi në minutën e 27-të, kur Bremer preku topin me dorë brenda zonës. Gjyqtari akordoi penallti pas pamjeve në VAR, të cilën Gianluca Scamacca e shndërroi saktë në gol për epërsinë e Atalantës.
Juventusi tentoi të reagojë edhe në vazhdim, me Weston McKennie që ishte pranë barazimit, por goditja e tij përfundoi ngjitur me shtyllën e djathtë.
Në pjesën e dytë, teksa miqtë shtuan presionin, Atalanta goditi në kundërsulm. Kamaldeen Sulemana shënoi nga pranë portës në minutën e 77-të, duke dyfishuar rezultatin, ndërsa Mario Pasalic ‘vulosi’ fitoren bindëse me një goditje precize nga distanca në minutën e 85-të. Sulmuesi i Juves, Edon Zhegrova, u fut në lojë në minutën e 80-të.
Me këtë triumf, Atalanta avancon në gjysmëfinalet e Kupës së Italisë, ku do të përballet me fituesin e çiftit Bologna – Lazio.
