Hajnat grabisin shtëpinë e opinionistes dhe këngëtares në Kosovë
Transmetuar më 05-02-2026, 22:39

Këngëtarja e njohur, njëherësh opinionistja aktuale e Big Brother VIP Kosova 4, Leonora Jakupi ka përjetuar një situatë mjaft të pakëndshme dhe shokuese disa javë më parë.

Burime të sigurta të Prive By Liberta Spahiu bëjnë të ditur se shtëpia e saj është plaçkitur nga hajnat, duke i shkaktuar jo pak dëme materiale dhe stres.

Ngjarja thuhet se ka ndodhur disa javë më parë dhe tashmë rasti po hetohet intensivisht nga organet e rendit për të gjetur autorët.

Leonora nuk është e para opinioniste që bie “pre e hajdutëve” gjatë transmetimit; të njëjtin fat të keq e pati pasur edhe Afërdita Paqarada në sezonin e parë të programit.

