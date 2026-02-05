Horoskopi Paolo Fox për të premten, 6 shkurt 2026

Dashuri, punë, mirëqenie, fat: çfarë ndikimi sjellin yjet për çdo shenjë
Horoskopi nga Paolo Fox për të premten, 6 shkurt. Astrologu më i njohur i televizionit italian sjell pasqyrën ditore për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Dita kërkon menaxhim më të kujdesshëm të energjive, veçanërisht në fushën profesionale. Në punë është e këshillueshme të ngadalësoni ritmin dhe të analizoni me kujdes çdo vendim, duke shmangur reagimet impulsive që mund të ndërlikojnë marrëdhënie tashmë delikate. Në dashuri lind nevoja për qartësi: ata që janë në çift kërkojnë një ballafaqim të sinqertë, ndërsa beqarët mund të ndiejnë një shqetësim të brendshëm. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje ndaj sinjaleve të trupit, sidomos nëse kohët e fundit keni tejkaluar kufijtë.
Demi (20 prill – 20 maj)
Ndjehet një klimë më e qëndrueshme, sidomos në punë. Disa konfirmime ju ndihmojnë të riktheni besimin dhe të shihni përpara me më shumë realizëm. Në dashuri rritet dëshira për të ndërtuar diçka të fortë dhe afatgjatë: lidhjet e sinqerta përforcohen, ndërsa ato të brishta shfaqin çarje. Nga ana fizike, mirëqenia lidhet edhe me aftësinë për t’i dhënë vetes pushim dhe kënaqësi të thjeshta.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Mendja është veçanërisht aktive dhe kjo mund të jetë një avantazh në punë, ku idetë dhe komunikimi janë thelbësore. Megjithatë, duhet të shmangni shpërndarjen e energjive në shumë drejtime. Në dashuri ndjehet nevoja për dialog: të folurit hapur ndihmon në sqarimin e keqkuptimeve të fundit. Shëndeti është i mirë, por kini kujdes nga lodhja mendore që mund të grumbullohet pa u vënë re.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Në punë kërkohet durim dhe aftësi për t’u përshtatur. Disa situata ecin më ngadalë nga sa dëshironi, por nxitimi nuk sjell përfitime. Në dashuri dalin në pah emocione të thella: çiftet kërkojnë më shumë siguri, ndërsa beqarët reflektojnë gjatë mbi të kaluarën. Shëndeti përmirësohet nëse arrini të krijoni hapësira qetësie larg tensioneve të përditshme.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Në punë rikthehet dëshira për të treguar vlerat tuaja dhe për të marrë iniciativa. Është një periudhë e mirë për të rikuperuar terren dhe për t’u vënë re, me kusht që të shmangni qëndrimet tepër të ngurta. Në dashuri ka nevojë për pasion dhe konfirmime: çiftet forcojnë lidhjen, ndërsa beqarët ndihen më tërheqës. Shëndeti është i mirë, por duhet ruajtur balanca mes aktivitetit dhe pushimit.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Dita ju shtyn të vendosni rregull, sidomos në çështjet profesionale. Analiza dhe saktësia ju ndihmojnë të zgjidhni probleme të vogla të mbetura pezull. Në dashuri mund të jeni më kritikë se zakonisht: është e rëndësishme të mos kërkoni perfeksion as nga vetja dhe as nga të tjerët. Shëndeti përfiton nga një rutinë më e rregullt dhe ritme më të qeta.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Në punë nevojitet diplomaci dhe aftësi ndërmjetësimi, cilësi që ju i zotëroni. Disa raporte profesionale mund të balancohen me qasjen e duhur. Në dashuri rritet nevoja për harmoni: marrëdhëniet e bazuara në respekt gjejnë mirëkuptime të reja, ndërsa ato e paqarta kërkojnë vendime të qarta. Shëndeti është në përmirësim, veçanërisht nëse reduktoni tensionin emocional.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Në planin profesional ndjehet shtysa për ndryshim. Këshillohet të reflektoni mbi atë që dëshironi realisht dhe mbi rrugët që nuk ju përfaqësojnë më. Në dashuri emocionet janë intensive: çiftet përjetojnë momente të thella, ndërsa beqarët luhaten mes dëshirës dhe kujdesit. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj teprimeve, si fizike ashtu edhe emocionale.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Puna përfiton nga një këndvështrim më i gjerë. Projektet ecin përpara nëse kombinohen entuziazmi dhe realizmi. Në dashuri rikthehet dëshira për lehtësi dhe ndarje momentesh: dialogu spontan rigjallëron marrëdhëniet. Shëndeti është i kënaqshëm, por aktiviteti fizik dhe ajri i pastër ndihmojnë në çlirimin e tensioneve.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Sfera profesionale mbetet në qendër dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm. Rezultatet vijnë, por vetëm përmes këmbënguljes dhe zgjedhjeve të menduara. Në dashuri mund të dukeni më të distancuar për shkak të përgjegjësive: është e rëndësishme të mos neglizhoni kohën me njeriun e zemrës. Shëndeti është i qëndrueshëm, nëse respektoni pushimin.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Puna stimulon kreativitetin dhe dëshirën për të eksperimentuar. Është një fazë interesante për ata që duan të ndryshojnë qasje ose operojnë në fusha inovative. Në dashuri lind nevoja për liri: çiftet duhet të gjejnë ekuilibrin mes pavarësisë dhe pranisë, ndërsa beqarët tërhiqen nga persona jo konvencionalë. Shëndeti përmirësohet nëse ndiqni ritmet tuaja natyrore.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Në punë kërkohet më shumë konkretësi: intuitat janë të mira, por duhet të shoqërohen me veprime praktike. Në dashuri mbizotëron ndjeshmëria: çiftet kanë nevojë për më shumë mirëkuptim, ndërsa beqarët përjetojnë emocione të forta dhe kontradiktore. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen emocionale, ndaj është e rëndësishme të rrethoheni me njerëz dhe situata pozitive.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
