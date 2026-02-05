Nga e premtja reshje intensive shiu! Shërbimi Meteorologjik Ushtarak jep alarmin

DURRËS – Dita e premte pritet të nisë me përkeqësim të kushteve atmosferike në qytetin e Durrësit. Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njofton se për periudhën 6–10 shkurt 2026 parashikohen reshje shiu me intensitet të lartë në territorin e Qarkut Durrës.
Sipas njoftimit zyrtar, reshjet intensive mund të sjellin vështirësi në qarkullimin e automjeteve, probleme në lëvizjen e qytetarëve, si dhe rrezik për përmbytje në zona të caktuara.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak thekson se, bazuar në përvojat e mëparshme, reshjet e dendura kanë shkaktuar dëme në banesa, biznese dhe infrastrukturë, duke ndikuar drejtpërdrejt në jetën e përditshme të qytetarëve. Për këtë arsye, u bëhet thirrje të gjitha strukturave përgjegjëse të tregojnë gatishmëri maksimale, përgjegjësi institucionale dhe bashkëpunim të vazhdueshëm.
Në këtë kuadër, kërkohet marrja e menjëhershme e masave parandaluese, monitorimi i vazhdueshëm i situatës në terren, si dhe raportimi i çdo problematike që mund të paraqitet gjatë kësaj periudhe.
