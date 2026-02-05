HISTORIKE! Shqiptari Vedat Muriqi në garë për Këpucën e Artë! ‘Pirati’ sfidon Mbappé dhe Kane

Gara për Këpucën e Artë 2026 po rezervon surpriza të mëdha këtë sezon, ndërsa për herë të parë në histori një futbollist shqiptar është pjesë e pesëshes më të mirë të renditjes. Vedat Muriqi ka hyrë zyrtarisht në elitën e golashënuesve të Europës, duke u renditur mes emrave më të njohur të futbollit botëror.
Sulmuesi i Mallorcës mban aktualisht vendin e pestë në renditje, pas Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland dhe Igor Thiago. Me 30 pikë të grumbulluara, “Pirati” i Mallorcës po kalon sezonin më të mirë të karrierës së tij, duke u shndërruar në lider absolut të skuadrës dhe një nga sulmuesit më efikasë të La Ligës.
Forma e jashtëzakonshme e Muriqit ka qenë vendimtare për ecurinë e Mallorcës në kampionat. Golat dhe asistet e tij kanë sjellë fitore të rëndësishme, duke e mbajtur ekipin spanjoll konkurrues përballë kundërshtarëve me buxhete dhe emra shumë më të mëdhenj.
Aktualisht, renditja e Këpucës së Artë kryesohet nga Harry Kane dhe Kylian Mbappé me nga 44 pikë, të ndjekur nga Erling Haaland me 40 pikë, Igor Thiago me 32 dhe Vedat Muriqi me 30 pikë. Një klasifikim që flet qartë për peshën historike të arritjes së sulmuesit shqiptar.
Me paraqitjet e tij, Muriqi po dëshmon se puna, këmbëngulja dhe instinkti i golit mund ta çojnë një futbollist shqiptar në majat e futbollit europian, duke lënë pas dhjetëra yje të njohur ndërkombëtarë.
