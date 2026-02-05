Limi ndërpret kontaktet me Albën dhe Dolcen: ‘Nuk po pres asnjërën, jam i zënë’!

Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Lim Hoti, ka vetëm pak ditë që ka lënë shtëpinë më të famshme në vend, por dinamika e tij me dy banoret që vijojnë garën, Albën dhe Dolcen, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes.
Në një prononcim telefonik për emisionin “Andale”, Limi u shpreh qartë se nuk është në pritje të asnjërës prej tyre dhe se aktualisht nuk po mendon për raportet e krijuara brenda shtëpisë.
“S’po pres asnjërën, jam i zënë. Nuk po mendoj fare për këta persona,” u shpreh ai.
Deklarata e ish-banoriti vjen në një moment kur publiku ka treguar interes të shtuar për marrëdhëniet e tij me Albën dhe Dolcen, të cilat kanë qenë shpesh temë diskutimi gjatë qëndrimit të tij në reality show. Megjithatë, Limi duket se ka vendosur të mbyllë këtë kapitull dhe të fokusohet në angazhimet e tij jashtë shtëpisë.
