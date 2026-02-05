Aksident me vdekje në Tiranë

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në zonën e Bathores, në Tiranë.
Sipas informacioneve paraprake, më datë 5 shkurt 2026, rreth orës 16:30, një automjet që drejtohej nga shtetasi E. B., rreth 40 vjeç, ka përplasur një këmbësore, shtetasen Sh. Sh., rreth 65 vjeçe.
E dëmtuara është transportuar menjëherë drejt spitalit, por për fat të keq ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.
Ndërkohë, grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Tiranë/Informacion paraprak
