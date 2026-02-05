Gjykata e Lartë lë në fuqi dënimin me burg përjetë për Ardjan dhe Florenc Çapja

Treshja e gjyqtarëve e përbërë nga Sandër Simoni, Sokol Binaj dhe Enton Dhimitri rrëzuan rekursin e paraqitur nga Ardjan Çapja, Florenc Çapja, Etjen Cani, Klajdi Dokoli, Ervis Bardhi duke miratuar vendimin e Apelit të Posaccëm të datës 15 nëntor 2023.
Gjykata e Apelit Antikorrupsion dënoi me burg përjetë Ardjan dhe Florenc Çapjan ai dhe Jorgo Lekun për vrasjen e dyfishtë të babë e birë në vitin 2012.
Klajdi Dokoli dhe Etjen Cani u dënuan me 25 vite heqje lirie, ndërsa Ervis Bardhi me 15 vjet heqje lirie.
I gjithë grupi u shpall fajtor për vrasjen e Nezir dhe Gentjan Beqirit, babë e bir, e ndodhur mëngjesin e 15 gushtit të vitit 2012 në qytetin e Elbasanit, brenda banesës së të ndjerëve.
Ardjan Çopja (Çapja) dhe anëtarë të familjes së tij janë pjesë e një sërë ngjarjesh të rënda që kanë ndodhur në Elbasan në dekadën e fundit, mes së cilave edhe disa atentate.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd