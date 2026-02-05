Papa Leoni XIV pret Ramën, Vatikani: U trajtuan tema kishtare dhe civile

Kryeministri Edi Rama është pritur në një takim zyrtar nga Papa Leoni XIV gjatë vizitës së tij në Vatikan. Takimi u zhvillua në Pallatin Apostolik dhe u pasua nga bisedime në Sekretarinë e Shtetit të Selisë së Shenjtë, ku morën pjesë kardinali Pietro Parolin, Sekretar i Shtetit, si dhe imzot Paul Richard Gallagher, sekretar për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare.
Sipas njoftimit zyrtar të Zyrës së Shtypit të Selisë së Shenjtë, në qendër të bisedimeve u theksua marrëdhënia e mirë mes Selisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë, si dhe u diskutuan tema me interes të përbashkët që lidhen me raportet mes bashkësisë kishtare dhe asaj civile. Një vëmendje e veçantë iu kushtua edhe çështjeve rajonale, përfshirë situatën në Ballkanin Perëndimor dhe rrugëtimin e Shqipërisë drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian.
Kryeministri Rama ishte i shoqëruar në këtë vizitë nga bashkëshortja e tij, Linda Rama, dhe djali i tyre, Zaho. Vizita zyrtare në Vatikan nisi një ditë më parë.
Gjatë qëndrimit të tij, Rama zhvilloi edhe një vizitë në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë, e njohur ndryshe si “Regina di Albania”, ku mbajti një lutje të posaçme për popullin shqiptar, familjet dhe brezin e ri.
Njoftimi nga Vatikani:
Leoni XIV pret kryeministrin e Republikës së Shqipërisë
Sot paradite, më 5 shkurt, Papa Leoni XIV priti në audiencë kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, Edi Rama. Më pas u zhvillua takimi në Sekretarin e Shtetit të Selisë së Shenjtë kardinalin Pietro Parolin dhe Paul Richard Gallagher, sekretar për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare.
Bisedimet në Sekretarinë e Shtetit
“Në bisedimet e përzemërta u vu në dukje marrëdhënia e mirë ekzistuese ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë dhe u trajtuan tema me interes të përbashkët që lidhen me marrëdhëniet ndërmjet bashkësisë kishtare dhe asaj civile”.
Ndër temat në qendër të bisedimeve ishin edhe çështjet kryesore rajonale, “përfshirë situatën në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rrugëtimin e Shqipërisë drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian”.
