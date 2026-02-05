EMRAT/ Ofruan para në këmbim të votave për PS-në, SPAK dërgon për gjykim tre persona

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim tre persona për korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje në Qarkun Lezhë.
Sipas SPAK, të pandehurit Gersi Kaçorri, Besnik Uka dhe Artur Jahja janë akuzuar për përfshirje në veprime të kundërligjshme gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025.
Hetimet kanë zbuluar se gjatë fushatës zgjedhore, tre të pandehurit, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë premtuar, ofruar dhe dhënë shuma monetare zgjedhësve në Bashkinë Kurbin, në këmbim të votimit në mbështetje të Partisë Socialiste.
Sipas njoftimit zyrtar, procedimi penal është regjistruar mbi bazën e materialeve të referuara nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH). Gjatë hetimit janë përdorur metoda speciale, përfshirë përgjime telefonike dhe vëzhgime, të cilat kanë dokumentuar aktivitetin e të pandehurve në terren.
SPAK bën me dije se: – Gersi Kaçorri akuzohet për veprën penale “Korrupsion aktiv në zgjedhje”, kryer në bashkëpunim; – Besnik Uka akuzohet për veprën penale “Korrupsion pasiv në zgjedhje”, kryer në bashkëpunim; – Artur Jahja akuzohet për veprën penale “Korrupsion pasiv në zgjedhje”, kryer në bashkëpunim.
Nga aktet e administruara rezulton se të pandehurit kanë qenë aktivë në fushatën zgjedhore në mbështetje të subjektit politik Partia Socialiste, duke shpërndarë para për të ndikuar në vullnetin e votuesve.
Çështja do të shqyrtohet në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Njoftimi i SPAK:
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka përfunduar hetimet dhe më datë 7.11.2025, ka dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme, procedimin penal nr. 55 të vitit 2025, për korrupsion në zgjedhjet e zhvilluara në Qarkun Lezhë.
Të pandehurit e dërguar për gjykim janë:
Gersi Kaçorri, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsion aktiv në zgjedhje”, kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 328 dhe 25 të Kodit Penal;
Besnik Uka, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsion pasiv në zgjedhje”, kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 328/b dhe 25 të Kodit Penal;
Artur Jahja, i akuzuar për kryerjen e veprës penale, “Korrupsion pasiv në zgjedhje”, kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga nenet 328/b dhe 25 të Kodit Penal.
Rrethanat e çështjes:
Procedimi penal është regjistruar mbi bazën e materialit të referuar nga hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH), në ngarkim të shtetasve të mësipërm, të dyshuar për veprën penale, “Korrupsion aktiv në zgjedhje” dhe “Korrupsion pasiv në zgjedhje”, të kryera në bashkëpunim, gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të datës 11 maj 2025.
Aktet e administruara gjatë hetimit proaktiv dhe ndjekjes me metoda speciale të hetimit (përgjime të komunikimeve telefonike, vëzhgime dhe veprime të tjera hetimore treguan se të pandehurit; Gersi Kaçorri, Besnik Uka dhe Artur Jahja janë përfshirë në veprimtari të kundërligjshme në Qarkun e Lezhës, gjatë zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë.
Gjatë fushatës zgjedhore, të pandehurit, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, premtuan, ofruan dhe dhanë shuma monetare zgjedhësve të Bashkisë Kurbin, në këmbim të votimit në një mënyrë të caktuar, në mbështetje të subjektit politik, Partia Socialiste.
Hetimi evidentoi se të pandehurit kanë qenë aktivë në fushatën zgjedhore në mbështetje të këtij subjekti politik, duke ofruar dhe shpërndarë mjete monetare tek zgjedhësit për të ndikuar në mënyrën e votimit të tyre.
