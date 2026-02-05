“Preludi i Galasë së Festës së Pranverës” sjell mesazhe miqësie në Uashington. Festohet Viti i Ri Kinez, nxënës amerikanë këndojnë për miqësinë mes dy vendeve
Sesioni në ShBA i aktivitetit "Preludi i Galasë së Festës së Pranverës: Bota e shikon së bashku Galanë e CMG-së" u mbajt të martën në Shkollën e Mesme "Lincoln" në Takoma të shtetit të Uashingtonit.
Shen Haixiong, president i Grupit Mediatik të Kinës, tha se "Preludi i Galasë së Festës së Pranverës" është mbajtur për tre vjet rresht, me një numër në rritje amerikanësh që përjetojnë kulturën kineze duke festuar Vitin e Ri Kinez dhe duke ndjekur Galanë e Festës së Pranverës.
Shen shprehu shpresën se kjo veprimtari do të ndihmojë në nxitjen e një të ardhmeje më të ndritur për marrëdhëniet Kinë-ShBA dhe do të kontribuojë në krijimin e një bashkësie me të ardhme të përbashkët për njerëzimin.
Xie Feng, ambasadori kinez në SHBA, tha se marrëdhëniet kino-amerikane po përballen si me mundësi të reja, ashtu edhe me sfida të shumta.
Ai shprehu shpresën që të dy vendet do të ndjekin udhëzimet e diplomacisë së krerëve të shtetit dhe do t’i mbajnë marrëdhëniet dypalëshe në rrugën e duhur; do të menaxhojnë siç duhet dallimet dhe do të eliminojnë pengesat në zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe; do të zgjerojnë në mënyrë aktive bashkëpunimin me përfitim të ndërsjellë dhe do të ofrojnë një vrull më të fortë për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe; si edhe do të forcojnë lidhjet midis të dy popujve, duke rritur ndërveprimet miqësore.
Xie vuri në dukje se Festa e Pranverës simbolizon kthimin e pranverës, shkrirjen e akullit e borës dhe ringjalljen e të gjitha gjallesave, duke shtuar se të dy vendet duhet të thellojnë lidhjet njerëzore, të forcojnë mbështetjen publike për marrëdhëniet Kinë-ShBA dhe të sjellin më shumë "ngrohtësi pranverore" në lidhjet dypalëshe në vitin e ri dhe më tej.
Kryebashkiaku i Takomës Anders Ibsen theksoi që Takoma dhe Fuzhou vendosën zyrtarisht marrëdhënie binjakëzimi në vitin 1994 me nismën e Xi Jinping-ut, atëherë sekretar i Komitetit të Partisë të Bashkisë së Fuzhou-t.
Ky partneritet hodhi një themel të fortë për një miqësi të qëndrueshme midis Takomës e Fuzhou-t, si edhe midis Takomës dhe Kinës. Me kalimin e viteve, shkëmbimet miqësore të Takomës me Kinën kanë ndihmuar në zgjerimin e bashkëpunimit tregtar dhe të biznesit vendor, në thellimin e lidhjeve kulturore dhe në promovimin e zhvillimit të një game të gjerë programesh rinore.
Gjatë aktivitetit, 25 nxënës nga Shkolla e Mesme "Lincoln" interpretuan këngën kineze "Në fushat e shpresës" dhe këngën në gjuhën angleze "Stand by Me", duke përcjellë urimet e tyre më të mira për miqësinë Kinë-ShBA përmes muzikës.
