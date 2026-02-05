Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
SPAK mbyll parashtrimet në seancën paraprake ndaj Metës dhe Kryemadhit, kërkohet dërgimi në gjyq
Transmetuar më 05-02-2026, 15:41

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka përfunduar parashtrimet në seancën paraprake ndaj ish-presidentit Ilir Meta, deputetes Monika Kryemadhi dhe tre personave të tjerë të përfshirë në të njëjtën çështje penale.

Gjatë seancës, prokurori i çështjes kërkoi dërgimin për gjykim të pesë të pandehurve, duke theksuar se hetimet kanë siguruar prova të mjaftueshme për vijimin e procesit gjyqësor në themel.

Sipas SPAK, materialet e administruara gjatë fazës hetimore mbështesin akuzat e ngritura dhe justifikojnë kalimin e çështjes për shqyrtim gjyqësor.

Në vijim të seancës, fjalën e mori ish-presidenti Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim prej më shumë se një viti, ndërsa pritet që gjykata të vendosë përfundimisht nëse çështja do të kalojë për gjykim.

