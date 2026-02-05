Qeni i tij kafshoi gruan e vëllait dhe ajo ndërroi jetë, arrestohet pronari i kafshës në Belsh

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Cërrik arrestuan në flagrancë shtetasin G. A., 68 vjeç, pasi qeni që ai mbante ka kafshuar shtetasen Emine Agolli, 65 vjeçe, bashkëshorten e vëllait të tij. Si pasojë e plagëve të marra, 65-vjeçarja humbi jetën.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
