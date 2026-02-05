Kremlini ka hedhur poshtë pretendimet se financieri i dënuar pedofil, Jeffrey Epstein, mund të ketë qenë i lidhur me shërbimet e inteligjencës ruse.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, deklaroi të enjten se Moska nuk ka ndërmend të humbasë kohë duke iu përgjigjur akuzave që i cilësoi të pabaza.
I pyetur nga agjencia Reuters në lidhje me komentet e kryeministrit polak Donald Tusk dhe raportimet e mediave perëndimore, Peskov tha: “Do të doja të bëja shaka me këto deklarata, por le të mos humbasim kohë.”
Kryeministri polak Donald Tusk njoftoi të martën se Varshava do të nisë një hetim për lidhje të mundshme mes Epstein dhe shërbimeve ruse të inteligjencës, si dhe për çdo ndikim të mundshëm që këto lidhje mund të kenë pasur ndaj Polonisë. Tusk, megjithatë, nuk paraqiti prova konkrete për këto pretendime.
Në ditët e fundit, disa media perëndimore kanë ngritur pyetje nëse Epstein mund të ketë vepruar si agjent rus, duke mbledhur materiale komprometuese për persona të pasur dhe me pushtet. Zyrtarët rusë kanë cilësuar këto pretendime si përpjekje për të shpërqendruar vëmendjen nga skandali, duke theksuar se skandali nxjerr në pah hipokrizinë e figurave të fuqishme në SHBA dhe Evropë.
Në dokumentet e publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, Rusia përmendet mijëra herë. Dokumentet tregojnë gjithashtu se disa nga gratë e reja me të cilat Epstein kishte kontakte ishin nga Rusia, përfshirë një 26-vjeçare që ai kishte tentuar t’ia prezantonte Andrew Mountbatten-Windsor, vëllait më të vogël të Mbretit Charles të Britanisë.
Ndërkohë, media të ndryshme kanë spekuluar se Epstein mund të ketë bashkëpunuar edhe me shërbime të tjera inteligjence, përfshirë Mossad-in izraelit ose CIA-n amerikane.
