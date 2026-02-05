Dosja Epstein, flet njëra prej viktimave: Isha 16 vjeç kur më abuzoi, Trump na tradhtoi

Haley Robson, një nga viktimat e pedofilit Jeffrey Epstein, ka dhënë së fundmi një dëshmi tronditëse për mediat italiane, duke rrëfyer përjetimet e saj traumatike kur ishte vetëm 16 vjeçe.
Ajo tregon se në vitin 2002 u dërgua në rezidencën e Epstein përmes personave që i besonte, përfshirë edhe një shok klase.
Sipas dëshmisë së saj, sapo mbërriti në shtëpi, Epstein e çoi në katin e sipërm dhe e abuzoi për rreth një orë.
Sot, Robson shpreh zhgënjim të thellë jo vetëm ndaj sistemit të drejtësisë amerikane, por edhe ndaj presidentit Donald Trump, të cilin e akuzon se ka tradhtuar viktimat duke mos mbajtur premtimin për transparencë të plotë mbi dosjet e skandalit Epstein.
E regjistruar si votuese republikane, Robson thotë se i kishte besuar deklaratave të Trump se e vërteta do të dilte në dritë.
Megjithatë, sipas saj, kjo nuk ndodhi kurrë. Ajo pretendon se marrëdhënia mes Trump dhe Epstein ishte e afërt, duke shtuar se financieri mbante një fotografi të Trump në tavolinën e punës.
Sipas Robson, është e pafalshme që autoritetet amerikane kanë mbyllur hetimet pa ndjekur penalisht persona të tjerë të fuqishëm, duke lënë të hapura dyshime serioze për bashkëpunëtorë të mundshëm në këtë rrjet abuzimi.
Përveç zhgënjimit politik, ajo denoncon edhe një skandal të fundit të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-ve, i cili publikoi gabimisht të dhëna personale të dhjetëra grave, përfshirë numra sigurimesh shoqërore, adresa dhe fotografi të vajzave të mitura, pa asnjë censurë.
Pavarësisht traumave dhe trajtimit të vazhdueshëm psikologjik, Haley Robson sot është shndërruar në një aktiviste për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve. Ajo thekson se neglizhenca e shtetit i ka bërë viktimat më të forta dhe më të vendosura për të kërkuar drejtësi.
