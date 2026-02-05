Kishte kërkuar divorcin, e reja në Gjirokastër dhunohet nga burri, vëllai dhe xhaxhai i saj. Të tre bien në pranga

Katër persona janë vënë në pranga dhe ndaj tyre janë ekzekutuar masa të sigurisë, pasi dyshohet se kanë dhunuar një 30-vjeçare, e cila është pjesë e familjes së tyre, për shkak se kjo e fundit kishte kërkuar divorcin.
Të arrestuarit janë: – **A. A., 34 vjeç**, vëllai i 30-vjeçares, banues në Tiranë; – **S. A., 54 vjeç**, xhaxhai i saj, banues në Tiranë; – **L. L., 43 vjeç**, bashkëshorti i 30-vjeçares, banues në Këlcyrë.
Të tre u kapën dhe u lokalizuan me ndihmën e shërbimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 në Tiranë.
Ndërkohë, për shtetasin **E. M., 51 vjeç**, banues në Tiranë, është ekzekutuar masa e sigurisë “Arrest në shtëpi” për veprën penale “Heqja e paligjshme e lirisë”, pasi dyshohet se ka bashkëpunuar në këtë ngjarje.
Sipas hetimeve, më datë 10 janar 2026, personat e përfshirë, për shkak të konfliktit familjar lidhur me kërkesën për divorc të 30-vjeçares, e kanë mbajtur atë me forcë në automjet dhe më pas e kanë dhunuar.
Materialet janë referuar për veprime të mëtejshme në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër.
