Bashkëshortja e Mirit e irrituar me Mateon: “Ka përdorur raportin me vajzën…”

5 Shkurt, 2026
Në një intervistë ekskluzive për “Big Brother Radio” në Top Albania Radio, bashkëshortja e banorit Mir, Rabea Shahini, komentoi hyrjen e tij në “Big Brother Vip” dhe debatet e fundit mes Mirit dhe Mateo-s.
Rabea tha se e mbështet plotësisht vendimin e tij për të hyrë në shtëpinë e BBV, duke theksuar se Miri ka shumë dëshirë për të qenë pjesë e programit dhe se, sipas saj, ai është një nga banorët që sjell energji dhe dinamizëm.
“Unë thashë pa asnjë dyshim: futu në ‘BBV’. Ai e ndjek shumë ‘BBV’. Ka pasur shumë dëshirë, e ftuan dhe i thashë të shkojë. Mirin e shoh shumë të fortë, nëse s’do ishte aty, shtëpia do ishte në gjumë. Mateo zgjohet në mëngjes dhe fle në darkë me Mirin, edhe Artani, por ka disa banorë që e kanë fiksim dhe jo gjithmonë në anën pozitive. Pa atë nuk do kishte energji aty,” tha ajo.
Në lidhje me akuzat dhe debatet mes Miris dhe Mateo-s, Rabea u shpreh se Mateo ka një fiksim të tepruar me Mirin dhe se akuzat ndaj tij janë të pabazuara.
“Mua më duket sikur Mateo ka shumë fiksim me Mirin sepse e shikon atë si një lojtar të fortë. Miri ka një intelekt shumë të lartë, akuzat e Mateos janë të pabazuara. Pas të shtunës, ai ka përdorur këtë raportin e tij me vajzën, nuk duhet përdorur, kjo është një lojë shumë e dobët,” tha Rabea.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd