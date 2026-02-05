Ngjarje e rëndë në Gjirokastër, një vajzë mbahet peng e dhunohet nga 3 meshkuj, 2 janë familjarë

Ekzekutohen masat e sigurisë për 4 shtetas që ishin në hetim pasi dyshohet se i hoqën lirinë një 30-vjeçareje (familjare e tyre) dhe e dhunuan atë, për shkak të një konflikti në familje
Policia e Gjirokastrës ka ekzekutuar masat e sigurisë të vendosura nga Gjykata e Gjirokastrës për katër shtetas që ishin në hetim, pas dyshimeve për një ngjarje të rëndë të ndodhur në kuadër të një konflikti familjar.
Seksioni për Hetimin e Krimeve i Komisariatit të Policisë Gjirokastër, në bashkëpunim me Seksionin e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, Stacionin e Policisë Këlcyrë dhe Komisariatin e Policisë Nr. 3 Tiranë, ka finalizuar ekzekutimin e masave të sigurisë për këta shtetas.
Gjykata ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për shtetasit A. A., 34 vjeç, vëllai i 30-vjeçares, dhe S. A., 54 vjeç, xhaxhai i saj, të dy banues në Tiranë, si edhe për shtetasin L. L., 43 vjeç, banues në Këlcyrë, bashkëshorti i 30-vjeçares. Dy shtetasit e parë u lokalizuan dhe u kapën në Tiranë, me ndihmën e shërbimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3.
Ndërkohë, për shtetasin E. M., 51 vjeç, banues në Tiranë, Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “arrest në shtëpi”.
Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se më datë 10 janar 2026, këta shtetas, duke vepruar në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë mbajtur me forcë 30-vjeçaren në një automjet dhe më pas kanë ushtruar dhunë ndaj saj, për shkak të një konflikti në familje.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për vijimin e veprimeve ligjore.
