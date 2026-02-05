Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kryebashkiaku i Gjirokastrës paraqitet në SPAK
Transmetuar më 05-02-2026, 13:23

Gjirokastër, 5 shkurt 2026 – Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Golemi, është paraqitur mesditën e kësaj të enjteje në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Derisa zyrtarisht nuk është dhënë asnjë informacion mbi arsyen e thirrjes, mediat lokale raportojnë se Golemi është pritur në ambientet e SPAK për verifikime. Nga ana e institucioneve nuk është bërë e ditur nëse kryebashkiaku është nën hetim apo vetëm është thirrur për të dhënë shpjegime.

Për momentin, nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga SPAK apo nga vetë kryebashkiaku lidhur me rastin.

