Kryebashkiaku i Gjirokastrës paraqitet në SPAK

Gjirokastër, 5 shkurt 2026 – Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Golemi, është paraqitur mesditën e kësaj të enjteje në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Derisa zyrtarisht nuk është dhënë asnjë informacion mbi arsyen e thirrjes, mediat lokale raportojnë se Golemi është pritur në ambientet e SPAK për verifikime. Nga ana e institucioneve nuk është bërë e ditur nëse kryebashkiaku është nën hetim apo vetëm është thirrur për të dhënë shpjegime.
Për momentin, nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga SPAK apo nga vetë kryebashkiaku lidhur me rastin.
