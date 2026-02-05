Ortekë dëbore bllokojnë aksin Qafë Thore–Theth, rruga mbyllet plotësisht

Tiranë, 5 shkurt 2026 – Aksi Qafë Thore–Theth është bllokuar plotësisht pas rënies së ortekëve në zonën pranë tuneleve panoramike, duke ndaluar qarkullimin e automjeteve dhe bllokuar rrugën në të dy drejtimet.
Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) njoftoi se për shkak të rrezikut të lartë në këtë zonë, qarkullimi do të qëndrojë i mbyllur për të gjitha automjetet, përfshirë edhe mjetet borëpastruese, deri në një njoftim të dytë.
“U bëjmë thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë sinjalistikën, të shmangin këtë aks dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për përditësime të mëtejshme”, njofton ARRSH.
