Shqiptari humbi jetën në aksident në Itali, familja: Çështja po mbyllet, ekziston një dëshmitar okular

Familjarët e Saimir Gjokës, shqiptarit që humbi jetën në një aksident rrugor në Itali, kanë ngritur shqetësimin se çështja po mbyllet pa u identifikuar përgjegjësi për shkakun e ngjarjes.
Sipas mediave italiane, motra, vëllai dhe bashkëshortja e 38-vjeçarit, përmes përfaqësuesve ligjorë, kanë paraqitur kundërshtim ndaj kërkesës së prokurorit për pushimin e dosjes hetimore.
Familjarët pretendojnë se ekziston një dëshmitar okular, i cili ka parë të gjithë dinamikën e aksidentit dhe mund të ndihmojë në zbardhjen e plotë të rrethanave. Ata kërkojnë vijimin e hetimeve, duke theksuar se drejtësia nuk është vënë në vend.
“Ne kërkojmë vetëm të vërtetën dhe drejtësi. Vëllai im humbi jetën në një aksident të tmerrshëm atë natë, ndërsa shoferi u largua nga vendi i ngjarjes pa dhënë ndihmë dhe pa u përballur me pasojat ligjore. Ka një dëshmitar të gatshëm të tregojë atë që pa,” ka deklaruar motra e viktimës.
Ajo shtoi se, ndonëse e kaluara e Saimir Gjokës ishte e lidhur me veprimtari të paligjshme, ai kishte shlyer dënimin dhe kishte nisur një jetë të re.
Nga ana e saj, bashkëshortja e viktimës ka shprehur dhimbjen dhe indinjatën për mungesën e reagimit nga ana e drejtuesit të mjetit të përfshirë në aksident.
“Ai ishte në pritje të lejes së qëndrimit dhe kishte një kontratë të rregullt pune. Nuk mund të pranoj që personi përgjegjës nuk telefonoi shërbimet e emergjencës dhe nuk bëri asgjë për të tentuar shpëtimin e tij. Dua të di çfarë e shkaktoi një aksident kaq fatal në një autostradë me katër korsi, pothuajse bosh në atë moment,” u shpreh ajo.
Familjarët kërkojnë që autoritetet italiane të rihapin hetimet për të garantuar zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe vendosjen e drejtësisë.
