Aksident në aksin Tepelenë–Gjirokastër, tre të plagosur. Pamjet kur ndërhyjnë ekipet e shpëtimit

Një aksident rrugor është regjistruar paraditen e sotme në aksin Gjirokastër–Tepelenë, pranë një pike karburanti, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.
Sipas informacionit paraprak, në aksident janë përfshirë një automjet tip “BMW” me targa AB 804 CV dhe një automjet tip “Renault Clio” me targa AA 453 CV. Si pasojë e përplasjes, tre persona kanë mbetur të plagosur.
Në vendngjarje kanë mbërritur me urgjencë shërbimet zjarrfikëse të Gjirokastrës, të cilat kanë ndërhyrë për të nxjerrë nga automjeti drejtuesin e “Renault Clio”, shtetasin Klevant Vasi, i cili kishte mbetur i bllokuar. Ai u transportua me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës për ndihmë mjekësore.
Sipas burimeve zyrtare, të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa qarkullimi në zonë ka qenë përkohësisht i vështirësuar.
