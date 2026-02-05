Burri nga Tirana mashtron një familje në Elbasan

Një 39-vjeçar është arrestuar nga Policia e Elbasanit, i dyshuar për mashtrim të përsëritur ndaj një familjeje, në kuadër të operacionit policor të koduar “Last time”.
Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, pas disa javësh hetimesh me metoda proaktive dhe nën drejtimin e Prokurorisë, dokumentoi rastin pas kallëzimit të bërë nga shtetasi D. T., i cili pretendonte se i ishin marrë shuma parash në mënyrë mashtruese.
Sipas hetimeve, i arrestuari, shtetasi E. K., 39 vjeç, banues në Tiranë, i ka marrë disa herë para viktimës, në total rreth 750 mijë lekë, duke e mashtruar se do t’i kryente punime në banesë, punime që nuk janë realizuar asnjëherë.
Operacioni u finalizua në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale, ndërsa 39-vjeçari u vu në pranga për veprën penale “Mashtrimi”, kryer më shumë se një herë.
Në video noa.al ju sjell pamjet e arrestimit të të dyshuarit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme ligjore.
