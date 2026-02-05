Vance ironizon evropianët: Privatisht janë të gatshëm të bashkëpunojnë, në publik sulmojnë

SHBA- Zëvendëspresidenti i SHBA-së, J.D. Vance ka nisur një sulm të ri ndaj evropianëve, duke i akuzuar ata se janë dyfytyrësh. Duke folur me gazetaren Megyn Kelly, ai u pyet për qëndrimin e Evropës ndaj vendit të tij.
Në përgjigje, Vance qeshi dhe tha se evropianët privatisht janë shumë miqësorë dhe të gatshëm të bëjnë shumë lëshime, por publikisht sulmojnë dhe thonë: "Ne nuk do të bashkëpunojmë me amerikanët. Ne nuk do të bëjmë asgjë me amerikanët'".
"Më vjen keq. Është e gjitha e rreme. Narrativa se ata nuk po bëjnë lëshime dhe kompromise ndaj SHBA-së nuk është e vërtetë", shtoi nënpresidenti i SHBA-së.
Në të njëjtën intervistë, ai paralajmëroi se nëse Irani do të siguronte një armë bërthamore, kjo do të shkaktonte një garë të ngjashme armatimesh në të gjithë Lindjen e Mesme.
"Nëse iranianët do të sigurojnë një armë bërthamore, e dini kush do të sigurojë një armë bërthamore të nesërmen? Sauditët dhe pastaj disa të tjerë në shtetet arabe të Gjirit. Irani nuk mund të ketë armë bërthamore. Ky është qëllimi i deklaruar politik i presidentit të Shteteve të Bashkuara.
Ajo që do të bëjë Presidenti Trump është t’i mbajë opsionet e tij të hapura. Ai do të flasë me të gjithë. Ai do të përpiqet të arrijë atë që mundet me mjete jo-ushtarake. Nëse ai beson se ndërhyrja ushtarake është e vetmja mundësi, atëherë në fund të fundit ai do ta bëjë atë zgjedhje", shtoi ai.
Vance: The Europeans, they're so friendly in private and they're willing to make a lot of accommodations and then publicly they attack us and they say, “We're not going to work with the Americans. We're not going to do anything with the Americans.”I'm sorry. It's all bogus… pic.twitter.com/9tJYIQkKRz— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 4, 2026
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd