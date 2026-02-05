Horoskopi Paolo Fox, e enjte 5 shkurt 2026

Sot, e enjte 5 shkurt 2026, yjet sjellin sinjale të forta për ndryshim, reflektim dhe vendime të rëndësishme.
Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme flet për tensione që duhen menaxhuar me maturi, por edhe për mundësi të reja që hapen në dashuri, punë dhe jetën personale.
Disa shenja ndihen të lodhura dhe të provuara, ndërsa të tjera përjetojnë një rikthim energjie dhe besimi. Zbuloni çfarë ju rezervojnë yjet sot për çdo shenjë të zodiakut.
Dashi
Sot ndihesh i rënduar dhe i padisponueshëm për përplasje. Ka gjasa të shmangësh situata që të bezdisin. Planetët tregojnë çështje kontratash apo ligjore që kërkojnë kujdes. Nuk është e thënë të kërkosh ndihmë profesionale, por në marrëdhënie duhet durim. Je impulsiv: mendo para se të flasësh, sidomos sot dhe nesër.
Lodhja mendore dhe tensionet të bëjnë më pak të hapur. Nuk i shmang dot përgjegjësitë, por mund të zgjedhësh si t’i përballosh. Kujdes me fjalët dhe vëzhgo situatat përreth. Qetësia të mbron nga gabimet.
Demi
Periudha më e vështirë po mbyllet dhe pas datës 10 pritet një zgjim i fortë. Po riorganizon jetën personale dhe ndjenjat. Edhe çiftet e qëndrueshme kanë ndier ftohje kohët e fundit për shkak të angazhimeve. Sot ka ende tensione: sqarimet janë të domosdoshme. Marrëdhëniet janë në ndryshim.
Asgjë nuk mund të lihet pezull. Ndjenjat kërkojnë vëmendje. Disa lidhje duhen sqaruar, disa kufizuar. Po mëson të mbrosh veten dhe energjinë tënde. Bisedat e hapura të çlirojnë nga barrat.
Binjakët
Vjen një rimëkëmbje emocionale pas reflektimeve të thella. Ke energji rinore dhe dëshirë për të provuar gjëra të reja. Kjo të ndihmon në dashuri dhe njohje. Yjet janë të favorshëm për ndjenjat. Kujdes vetëm me formën fizike.
Je i gjallë, i shpejtë mendërisht dhe sheh mundësi që të tjerët nuk i shohin. Në dashuri ka më shumë lehtësi dhe ndarje emocionesh. Besimi rritet çdo ditë.
Gaforrja
Je shumë i lidhur me të shkuarën dhe kujtimet, por kapja pas tyre mund të të pengojë. Dy ditët në vijim mund të jenë emocionalisht të kufizuara. Ke nevojë për pak vetmi. Një ditë ndihesh i fortë, tjetrën i brishtë. Jupiteri të ndihmon të kapërcesh vështirësitë dhe të kuptosh se meriton më shumë.
Luhatesh mes nostalgjisë dhe kërkimit të sigurisë. Izolimi të ndihmon të gjesh qartësi. Nuk do vetëm të mbijetosh, por të ndihesh i përmbushur. Dëgjo emocionet pa i lejuar të të frenojnë.
Luani
Kohët e fundit ke përballur kundërshtime planetare që kanë sjellë pengesa, por edhe mësime. Je luftarak dhe ambicioz, por edhe ti mund të ndalesh. Analiza e vështirësive të ndihmon të rritesh. Po vjen një rikthim me energji të reja. Në dashuri, vepro me kujdes dhe mos nxito.
Ky moment të mëson të pranosh kufijtë. Nuk është humbje, por përvojë. Dëgjo më shumë dhe lëre krenarinë mënjanë. Rimëkëmbja është afër.
Virgjëresha
Po rifiton qartësinë dhe forcën që të karakterizon. Sot ndihesh pak i lodhur fizikisht: ndoshta ke tepruar ditët e fundit. Dashuria kërkon sqarime. Mund të përballesh me një partner të shpërqendruar, ndërsa ti kërkon zgjidhje konkrete.
Mendja është e kthjellët, por trupi kërkon pushim. Je kërkues me veten dhe të tjerët. Është koha për dialog dhe rregullim, pa harruar të pushosh. Balanca sjell qetësi dhe forcon lidhjet.
Peshorja
Kjo është një ditë e rëndësishme dhe i gjithë muaji shkurt do të ketë peshë për ty. Kreativiteti është arma jote kryesore. Kjo vlen për ata që merren me art, shkrim, muzikë, por edhe për këdo që punon në zyrë dhe ka ide për të çuar përpara. Yjet favorizojnë mendimin krijues dhe iniciativën. Nëse ke probleme pune apo kontratash, fundi i pranverës dhe fillimi i verës do të sjellin përmirësime shumë të forta.
Tani është momenti të përqendrohesh te ajo që di të bësh më mirë. Edhe nëse disa çështje mbeten pezull, shkurti të jep besim dhe perspektivë të re. Mos u kap pas vështirësive të së shkuarës. Idetë e duhura, në kohën e duhur, mund të të rikthejnë entuziazmin dhe vlerësimin që meriton.
Akrepi
Lodhja është e dukshme, sidomos nëse ke nisur projekte që të kanë konsumuar shumë energji mendore dhe fizike. Planetët krijojnë tensione, si në familje ashtu edhe në punë. Mund të ketë përplasje mes prindërve dhe fëmijëve ose konflikte profesionale. Nga data 10 situata nis të qetësohet, ndaj mos merr vendime të nxituara dhe mos mendo se gjithçka ka dështuar. Shumë përgjigje janë rrugës.
Stresi të bën më nervoz dhe më pak tolerant. Jo gjithçka është përfundimtare, edhe pse tani duket e tillë. Shtyje përballjen direkte dhe ruaj energjitë. Zgjidhjet do të vijnë kur mendja të jetë më e kthjellët. Mos e kthe një problem të përkohshëm në një prishje të pakthyeshme.
Shigjetari
Më në fund një ditë më e lehtë pas tensioneve të fundit. Qielli është më i favorshëm dhe e enjtja e e premtja janë ideale për ndjenja dhe biseda të sinqerta. Në shkurt, vetëm marrëdhëniet pa vlerë do të vihen në pikëpyetje. Ti je i drejtpërdrejtë dhe nuk di të shtireshe. Nëse diçka nuk të përfaqëson më, do ta thuash hapur. Nga data 14 nis një fazë e re rritjeje dhe pjekurie që do të zgjasë muaj.
Je më i lirë emocionalisht dhe i gatshëm të thuash të vërtetën, edhe kur është e pakëndshme. Marrëdhëniet e forta rezistojnë, të dobëtat lëkunden. Po hyn në një cikël të ri përgjegjësie dhe zhvillimi personal. Sinqeriteti është mënyra jote për të respektuar veten dhe të tjerët.
Bricjapi
Sot kërkohet shumë kujdes, sepse mund të irritohesh për gjëra të vogla. Ka njerëz që provokojnë ose përpiqen të të vënë në vështirësi, ndoshta nga zilia për stabilitetin tënd. Në dashuri mund të ketë pasur heshtje, por nëse ke personin e duhur pranë, emocionet mund të rikuperohen. E diela pritet të jetë ditë shumë pozitive për ndjenjat.
Provokimet të prekin më shumë seç do të doje ta pranoje. Qetësia është sfida kryesore e ditës. Në dashuri duhet më shumë afërsi dhe më pak distancë. Mos lejo tensionet e jashtme të të largojnë nga ajo që po ndërton me durim.
Ujori
Me Diellin, Mërkurin, Venusin dhe Marsin në shenjën tënde, energjia është shumë e fortë. Nga mesi i muajit aktivizohet edhe Saturni. Ndjen nevojën për ndryshim rrënjësor, për të dalë nga skemat e vjetra. Një pjesë e ndryshimit vjen nga ti, një pjesë nga puna. Brenda qershorit, shumë Ujorë do të duhet të vendosin nëse do të vazhdojnë apo jo një rrugë të caktuar. Sot është ditë e mirë për dashurinë.
Ke një shtysë të fuqishme për të mos u përshtatur më me situata që nuk të përfaqësojnë. Vendimet që po piqen janë të qëndrueshme dhe afatgjata. Edhe ndjenjat bëhen më të qarta dhe të drejtpërdrejta. Ndjekja e instinktit sot do të të çojë drejt një të ardhmeje më të ndershme me veten.
Peshqit
Qielli është serioz dhe pozitiv. Luna nuk është më kundër, ndaj nëse ditët e fundit ke pasur shqetësime, tani situata përmirësohet. Java vjen në rritje, me ditë shumë të favorshme nga e enjtja deri të dielën, sidomos për dashurinë dhe vendime të rëndësishme. Disa do të duan të zyrtarizojnë një lidhje, të tjerë do të kenë njohje të reja. Nga data 10 e në vazhdim, lindin dashuri të reja.
Po rikthen ekuilibrin dhe besimin. Emocionet janë më të qarta dhe të ndihmojnë të marrësh vendime konkrete. Dashuria kërkon konfirmim dhe seriozitet. Është një fazë pjekurie, ku ëndrrat dhe realiteti mund të ecin më në fund në të njëjtën drejtim. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
