Familjet shqiptare përballen me barrën më të lartë financiare në rajon të pagesës së shëndetit nga xhepi

Shqipëria renditet ndër vendet me barrën më të lartë të shpenzimeve direkte për shëndetin në Ballkanin Perëndimor, duke reflektuar mungesë stabiliteti në mbrojtjen financiare që sistemi publik u ofron familjeve për shërbimet bazë. Kjo del në pah nga rezultatet e anketës “Securimetri 2025”, e realizuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal.
Sipas të dhënave të anketimit, rreth 57% e familjeve shqiptare deklarojnë se shpenzojnë nga 1% deri në 10% të të ardhurave të tyre totale për vizita mjekësore dhe barna. Kjo përqindje përfaqëson shumicën dërrmuese të popullsisë dhe është më e larta në të gjithë rajonin për këtë kategori shpenzimesh.
Në kontrast, në vende si Bosnja dhe Serbia, një pjesë më e madhe e qytetarëve arrijnë të mbulohen nga skemat publike shëndetësore me kosto minimale. Në Shqipëri, ndërkohë, pothuajse çdo kontakt me sistemin shëndetësor shoqërohet me shpenzime direkte që rëndojnë ndjeshëm buxhetin familjar.
Situata bëhet edhe më shqetësuese nga fakti se 27% e familjeve shqiptare deklarojnë se shpenzojnë mbi 10% të të ardhurave të tyre për shëndetin. Ky nivel konsiderohet kritik nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, pasi shpenzime të tilla rrisin rrezikun e varfërimit, veçanërisht për shtresat e mesme dhe ato me të ardhura të ulëta.
Edhe pse vende si Serbia (34%) dhe Kosova (32%) raportojnë përqindje më të larta në këtë kategori ekstreme, struktura e shpenzimeve në Shqipëri tregon një shpërndarje më të gjerë të barrës financiare në të gjithë shoqërinë.
Ajo që e veçon Shqipërinë në mënyrë negative është përqindja shumë e ulët e familjeve që arrijnë të mbajnë shpenzimet shëndetësore nën nivelin 1%. Vetëm 9% e familjeve raportojnë një barrë kaq të ulët, duke e bërë këtë treguesin më të dobët në rajon, krahasuar me një mesatare prej 13% për Ballkanin Perëndimor. Ky fakt sugjeron se mbulimi “falas” i shërbimeve shëndetësore mbetet më shumë formal sesa real për shumicën e qytetarëve.
Analistët vlerësojnë se kjo situatë nënvizon nevojën për një rishikim të thelluar të listës së barnave të rimbursueshme, si dhe për përmirësim të menaxhimit dhe eficiencës së sistemit shëndetësor parësor.
Në një kontekst ku pagat po përballen me presione inflacioniste, fakti që mbi 84% e popullsisë paguan shpenzime të konsiderueshme nga xhepi për shëndetin e vendos sigurinë sociale të vendit në një pozicion të brishtë. Sipas ekspertëve, kostoja e shëndetit pritet të mbetet një nga pengesat kryesore për rritjen e mirëqenies së familjeve shqiptare në vitet në vijim.
