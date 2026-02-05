Reshje shiu në të gjithë vendin, parashikimi i motit për sot

Vendi ynë edhe sot do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme.
Moti parashikohet me intervale afatshkurtra të herëpashershme me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare deri të dendura, të cilat do të shoqërohen me reshje të herëpashershme shiu me intensitet të ulët ndërsa lokalisht mesatar në formë shtrëngatash në zonën perëndimore.
Në relievet e larta malore në verilindje-juglindje të vendit reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim kryesor juglindje-jugperëndim me shpejtësi mesatare 7m/s, ndërsa në male, lugina e bregdet era pritet të arrijë shpejtësi 15m/s.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 2-4 ballë.
