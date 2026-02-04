Studimi/ Mumjet 7,000-vjeçare të gjetura në Sahara i përkasin një prejardhjeje të panjohur njerëzore

Një studim i ri gjenetik ka zbuluar se dy mumje 7,000-vjeçare të gjetura në shkretëtirën e Saharasë i përkasin një dege të panjohur më parë të pemës gjenealogjike të njeriut.
Sipas studiuesve, Shkretëtira e Saharasë, e njohur sot për klimën e thatë, dikur kishte liqene, kullota dhe savana, duke e bërë rajonin të favorshëm për bujqësi dhe blegtori midis 14,800 dhe 5,500 vjet më parë, gjatë asaj që njihet si "Periudha e Lagësht Afrikane".
Ekipi, i udhëhequr nga arkeogjenetika Nada Salem nga Instituti Max Planck për Antropologji Evolucionare, analizoi ADN-në e dy mumjeve të ruajtura natyrshëm në strehën shkëmbore Takarkori në jugperëndim të Libisë. Të dy individët rezultuan femra dhe i përkasin një "popullate fantazmë", një linjë njerëzore që nuk ishte dokumentuar më parë fizikisht, por ekzistenca e së cilës supozohej nga gjurmët e gjenetikës tek njerëzit modernë.
Studimi tregon se paraardhësit e popullit Takarkori u ndanë nga komunitetet subsahariane rreth 50,000 vjet më parë, në periudhën kur njerëzit modernë filluan të përhapeshin nga Afrika. Analizat gjenetike tregojnë gjithashtu lidhje me gjuetarët-mbledhës 15,000-vjeçarë nga Shpella Taforalt në Marok, por me një ndërveprim të kufizuar.
Gjetjet zbulojnë gjithashtu nivel të ulët të gjeneve të Neandertalit në individët Takarkori, por më të lartë se te komunitetet subsahariane të asaj kohe. Ekzistojnë edhe gjurmë të përzierjes së kufizuar me fermerët nga Levanti, ndërsa komuniteti mbeti kryesisht i izoluar gjenetikisht.
Shkencëtarët sugjerojnë se zhvillimi i bujqësisë dhe blegtorisë në "Saharën e Gjelbër" u përhap kryesisht përmes ndërveprimeve kulturore dhe jo migrimeve të mëdha. Paraardhësit e popullit Takarkori, të nisur si gjuetar-mbledhës, zhvilluan aftësi të avancuara në qeramikë, endjen e shportave dhe krijimin e vendbanimeve të qëndrueshme.
Studiuesit vlerësojnë se shumë mumje dhe artefakte të tjera mund të jenë të fshehura nën rërën e Saharasë, duke ofruar mundësi për të zbuluar më shumë rreth jetës dhe ekosistemeve të rajonit përpara se shkretëtira të thahej.
