Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dramë në Belsh! E kafshon qeni i fqinjit, ndërron jetë gruaja
Transmetuar më 04-02-2026, 21:07

BELSH – Një ngjarje e rëndë është shënuar në Belsh, ku një grua 65-vjeçare ka ndërruar jetë pasi u kafshua nga qeni i fqinjëve.

Sipas informacioneve paraprake, viktima është identifikuar si Emine Agolli, banuese në fshatin Çërragë. Ajo është sulmuar nga qeni dhe ka pësuar plagë të rënda në këmbë, të cilat fatkeqësisht rezultuan fatale, duke mos mundur t’u mbijetojë dëmtimeve të marra.

Menjëherë pas ngjarjes, e moshuara është transportuar për ndihmë mjekësore, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ajo ka ndërruar jetë.

Policia ka nisur veprimet hetimore ndaj pronarit të qenit për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për përcaktimin e përgjegjësive ligjore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...