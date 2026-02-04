Qeveria gati Amnistinë Penale – kush përfiton liri, ulje dënimi dhe shpëton nga hetimi

Qeveria ka përgatitur draftin e Amnistisë Penale, i cili pritet të kalojë fillimisht në Këshillin e Ministrave dhe më pas për miratim në Kuvend. Nga kjo amnisti pritet të përfitojnë mbi 10 mijë persona, ndërsa rreth 380 të burgosur do të lirohen menjëherë dhe afro 980 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit.
Drafti, i siguruar nga Report TV, parashikon lirimin ose lehtësimin e masave për persona të dënuar me vendim të formës së prerë deri më 31 dhjetor 2025, me përjashtim të një sërë veprash të rënda penale.
Kush përfiton lirim të menjëhershëm
Sipas draftit, lirim të menjëhershëm nga burgu do të përfitojnë:
Burrat e dënuar deri në 3 vite burg ose më pak
Gratë e dënuara deri në 4 vite burg ose më pak
Burrat që kanë për të vuajtur deri në 3 vite burg
Gratë që kanë për të vuajtur deri në 4 vite burg
Burrat që kanë mbushur moshën 60 vjeç
Gratë që kanë mbushur moshën 50 vjeç
Të dënuarit që në momentin e kryerjes së veprës penale kanë qenë 18 vjeç ose më të vegjël
Këto kategori përfitojnë, pavarësisht masës fillestare të dënimit, me kusht që vepra penale të mos jetë pjesë e listës së përjashtimeve.
Ulje e dënimit
Përveç lirimeve të menjëhershme, rreth 1 mijë të burgosur do të përfitojnë ulje dënimi:
Ulje me 1 vit për burrat
Ulje me 1 vit e gjysmë për gratë dhe të miturit
Nga kjo kategori përjashtohen personat e dënuar nga GJKKO, të dënuarit me burgim të përjetshëm, personat në arrati apo ata që i janë shmangur drejtësisë, si dhe autorët e veprave të rënda si vrasja në rrethana cilësuese, vrasja e punonjësit të policisë, vrasja e funksionarit publik dhe vrasja në familje.
Pushimi i ndjekjes penale
Amnistia parashikon gjithashtu pushimin e ndjekjes penale për rreth 9 mijë qytetarë të tjerë. Bëhet fjalë për çështje në fazë hetimi, gjykimi apo kallëzime të pashqyrtuara, për vepra të kryera deri më 31 dhjetor 2025, për të cilat Kodi Penal dhe Kodi Penal Ushtarak parashikojnë dënim deri në 3 vite burg.
Këto çështje do të pushohen, përveç rasteve që bien në kategoritë e ndaluara nga ligji.
Kush përjashtohet nga amnistia
Nga përfitimet e Amnistisë Penale përjashtohen personat e dënuar për 19 kategori veprash penale, përfshirë:
Krime kundër njerëzimit
Krime kundër jetës dhe shëndetit
Krime seksuale
Krime kundër fëmijëve, martesës dhe familjes
Krime kundër pasurisë dhe ekonomisë
Krime të falsifikimit
Krime kundër mjedisit
Krime kundër rendit kushtetues
Krime terroriste
Krime kundër drejtësisë dhe zgjedhjeve
Banda të armatosura dhe organizata kriminale
Vepra penale që gjykohen nga GJKKO
Gjithashtu, të gjithë personat që janë në arrati ose i janë shmangur drejtësisë nuk përfitojnë nga asnjë formë e amnistisë, qoftë lirim, ulje dënimi apo pushim ndjekjeje penale.
Qëndrimi i Ministrisë së Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë argumenton se ky ligj mbështetet në parimet e humanizmit, rehabilitimit të të dënuarve, arritjes së qëllimit të dënimit dhe mbrojtjes së interesit publik.
