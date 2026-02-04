Lajmi i fundit! 17-vjeçari qëllon me thikë një të ri në lokal në Korçë

KORÇË – Një konflikt i ndodhur në një lokal në qytetin e Korçës ka përfunduar me përdorimin e thikës, duke lënë të plagosur një person.
Sipas informacioneve paraprake, autori i dyshuar i ngjarjes është një 17-vjeçar, ndërsa i plagosur ka mbetur një 34-vjeçar. Burime zyrtare bëjnë me dije se 34-vjeçari ka pësuar dëmtime në dorë nga mjeti prerës dhe ndodhet aktualisht në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Mësohet se i plagosuri Bernard Qelemeni ishte kthyer në Shqipëri vetëm pak ditë më parë, pasi prej vitesh jetonte dhe punonte në Greqi.
Paraprakisht dyshohet se shkak i konfliktit ka qenë një përplasje e mëparshme mes dy personave. Autori i mitur është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Korçë, ku po kryhen veprimet e mëtejshme procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Korçë/Informacion paraprak
Në lagjen nr.4, Korçë, gjatë një konflikti dyshohet se shtetasi P. K., ka dëmtuar në dorë me mjet prerës (thikë) shtetasin B. Q., rreth 37 vjeç, banues në Korçë, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Korçës, jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Policisë kanë kapur dhe shoqëruar në ambientet e komisariatit për veprime të mëtejshme autorin e dyshuar të ngjarjes, shtetasin P. K.
Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë po punon për dokumentimin ligjor të rastit dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
