Babë e bir kontrabandonin ilaçe nga Italia

Vlorë – Policia e Vlorës ka goditur një rast të kontrabandës së mallrave, duke arrestuar një shtetas dhe duke nisur procedim penal ndaj djalit të tij.
Në kuadër të operacionit, u arrestua P. Ç., 53 vjeç, ndërsa ndaj D. Ç., 26 vjeç, u regjistrua procedim penal, pasi dyshohet se babë e bir po tregtonin në mënyrë të paligjshme mallra të futur nga Italia.
Kapen në flagrancë me ilaçe dhe celularë
Kontrollet e kryera mbrëmjen e djeshme në Vlorë çuan në kapjen e P. Ç., i cili u kap në flagrancë teksa transportonte me automjet medikamente mjekësore dhe celularë, të dyshuar si produkte kontrabande nga Italia. Sekuestrimi dhe hetimet
Mallrat u sekuestruan si prova materiale, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.
