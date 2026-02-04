Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Babë e bir kontrabandonin ilaçe nga Italia
Transmetuar më 04-02-2026, 17:16

Vlorë – Policia e Vlorës ka goditur një rast të kontrabandës së mallrave, duke arrestuar një shtetas dhe duke nisur procedim penal ndaj djalit të tij.

Në kuadër të operacionit, u arrestua P. Ç., 53 vjeç, ndërsa ndaj D. Ç., 26 vjeç, u regjistrua procedim penal, pasi dyshohet se babë e bir po tregtonin në mënyrë të paligjshme mallra të futur nga Italia.

Kapen në flagrancë me ilaçe dhe celularë

Kontrollet e kryera mbrëmjen e djeshme në Vlorë çuan në kapjen e P. Ç., i cili u kap në flagrancë teksa transportonte me automjet medikamente mjekësore dhe celularë, të dyshuar si produkte kontrabande nga Italia. Sekuestrimi dhe hetimet

Mallrat u sekuestruan si prova materiale, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.

