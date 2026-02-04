Arabia Saudite do të lëshojë pasaporta për devetë

Arabia Saudite ka njoftuar planet për të lëshuar pasaporta për miliona deve në mbretëri, me qëllim menaxhimin më të mirë të kopeve dhe identifikimin e pronarëve.
Ministria e Mjedisit, Ujit dhe Bujqësisë tha se iniciativa synon të rrisë “produktivitetin dhe efikasitetin në sektor” dhe të krijojë një bazë të dhënash të besueshme për devetë.
Në një postim në mediat sociale, ministria publikoi edhe një foto të dokumentit: një pasaportë jeshile, e vulosur me stemën e vendit dhe me një imazh të artë të një deveje.
Çfarë do të përmbajë pasaporta e deveve?
Sipas transmetuesit shtetëror Al Ekhbariya, pasaporta do të shërbejë për:
organizimin e shitjeve dhe tregtimit
rregullimin e tregtisë dhe transportit
sigurimin e dokumentacionit zyrtar
mbrojtjen e të drejtave të pronarëve
lehtësimin e verifikimit të pronësisë
Sa deve ka Arabia Saudite?
Në vitin 2024, qeveria saudite vlerësoi se në vend kishte rreth 2.2 milionë deve.
Devetë kanë qenë pjesë e rëndësishme e jetës në Gadishullin Arab për mijëra vite dhe kanë luajtur rol kyç në transport dhe ekonominë lokale. Ato gjithashtu përfaqësojnë një simbol statusi për pronarët dhe janë pjesë e një industrie fitimprurëse të blegtorisë.
Konkurset e bukurisë për deve
Arabia Saudite organizon edhe konkurse bukurie për deve gjatë festivaleve vjetore, ku entuziastët shpenzojnë shuma të mëdha parash për të blerë dhe rritur devetë konkurruese.
