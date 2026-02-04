Xi dhe Putin zhvillojnë një video-telefonatë

Presidenti i Kinës Xi Jinping zhvilloi të mërkurën një video-telefonatë me homologun rus Vladimir Putin, në Pallatin e Madh të Popullit në Pekin.
Xi Jinping vuri në dukje se ky vit shënon fillimin e Planit të 15-të Pesëvjeçar të Kinës, ndaj vendi do të zgjerojë hapjen në nivel të lartë në mënyrë më proaktive, duke ndarë mundësi të reja zhvillimi me vendet anembanë botës, përfshirë Rusinë.
Ky vit shënon gjithashtu 30-vjetorin e themelimit të partneritetit strategjik të koordinimit Kinë-Rusi, 25-vjetorin e nënshkrimit të Traktatit të Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit Miqësor midis Kinës dhe Rusisë si dhe nisjen e "Vitit të Arsimit Kinë-Rusi".
Të dyja palët duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi historike, të mbajnë shkëmbime të ngushta në nivel të lartë, të forcojnë bashkëpunimin pragmatik në fusha të ndryshme dhe të sigurojnë që marrëdhëniet mes dy vendeve të vazhdojnë të zhvillohen në rrugën e duhur, përmes një bashkëpunimi strategjik dhe një qasje më proaktive dhe të përgjegjshme si vende të mëdha.
Presidenti Xi tha se që nga fillimi i vitit, situata ndërkombëtare është bërë gjithnjë e më e paqëndrueshme. Si vende të mëdha të përgjegjshme dhe anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Kina dhe Rusia kanë detyra të promovojnë barazinë dhe drejtësinë e komunitetit ndërkombëtar, të mbrojnë me vendosmëri rezultatet e fitores së Luftës së Dytë Botërore, të mbështesin me vendosmëri sistemin ndërkombëtar me OKB-në në qendër dhe normat bazë të ligjit ndërkombëtar, si dhe të punojnë së bashku për të ruajtur stabilitetin strategjik global.
Putin u shpreh nga ana e tij se vitin e kaluar, Rusia dhe Kina përkujtuan së bashku 80-vjetorin e fitores së Luftës së Dytë Botërore, duke mbështetur me vendosmëri paqen botërore të fituar nga populli rus dhe kinez përmes sakrificave të mëdha, si dhe duke mbrojtur të vërtetën historike.
Vitin e kaluar, bashkëpunimi midis dy vendeve në tregti, energji, shkencë dhe teknologji, bujqësi dhe fusha të tjera u thellua, shkëmbimet kulturore u bënë më të ngushta dhe politika e heqjes reciproke të vizave e bëri udhëtimin midis dy popujve më të lehtë. Në pikënisje të një viti të ri, Rusia është besimplotë në marrëdhëniet e saj me Kinën.
Të dyja palët duhet të vazhdojnë të mbështesin me vendosmëri njëra-tjetrën në ruajtjen e sovranitetit dhe sigurisë kombëtare, arritjen e zhvillimit dhe lulëzimit ekonomiko-shoqëror, promovimin e shkëmbimeve në arsim, kulturë dhe fusha të tjera, në dobi të popujve të të dy vendeve.
Përballë një situate ndërkombëtare komplekse dhe të paqëndrueshme, Rusia është e gatshme të vazhdojë të forcojë bashkëpunimin strategjik me Kinën në platforma shumëpalëshe si Kombet e Bashkuara, Organizata e Bashkëpunimit të Shangait dhe BRICS, duke shtuar energji pozitive në çështjet ndërkombëtare.
Të dy krerët e shtetit shkëmbyen gjithashtu mendime mbi pikat e nxehta ndërkombëtare dhe rajonale me interes të përbashkët.
