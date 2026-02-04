IGJEO: Reshje intensive në 24 orët e ardhshme, ja qarqet më të prekura

4 shkurt 2026 – Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEO) parashikon reshje në pjesën më të madhe të vendit gjatë 24 orëve të ardhshme, me intensitet më të lartë në disa qarqe.
Sipas parashikimit meteorologjik, pasditen e së mërkurës dhe gjatë ditës së enjtes priten reshje mesatare deri lokalisht intensive në qarqet:
Shkodër
Vlorë
Gjirokastër
Në qarqet Kukës, Fier, Berat dhe Korçë, reshjet pritet të jenë të dobëta deri lokalisht mesatare, të shoqëruara me stuhira dhe shtrëngata. Në pjesën tjetër të vendit, IGJEO parashikon reshje të dobëta gjatë 24 orëve në vijim.
Rënie temperaturash dhe reshje bore në lartësi të mëdha
Temperaturat pritet të ulen me rreth 3 gradë Celsius gjatë ditës së enjtes. Temperaturat minimale do të luhaten rreth 1 gradë, ndërsa ato maksimale nuk pritet të kalojnë 15 gradë Celsius.
Në lartësi mbi 1,000 metra mbi nivelin e detit, reshjet do të jenë në formë dëbore, jo vetëm në veri, por edhe në zonat e lindjes dhe juglindjes të vendit.
Era e fortë në jug dhe bregdet
IGJEO paralajmëron se era do të fryjë mesatare deri e fortë, sidomos në jug dhe në bregdet. Për shkak të kushteve atmosferike, lundrimi i anijeve të vogla dhe të peshkimit mbetet i pezulluar.
Sipas parashikimit, situata e motit do të përmirësohet gradualmente nga dita e enjte, kur era pritet të reduktohet në det të hapur.
