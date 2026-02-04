Babai i Migena Kodrës kërkon drejtësi dy vite pas ngjarjes: U vra nga burri i saj!

Dy vite pas ngjarjes së rëndë që tronditi opinionin publik, rasti i Migena Kodrës është rikthyer në vëmendje, pas deklaratave të babait të saj, i cili ka ngritur dyshime mbi rrethanat që çuan në humbjen e jetës së së bijës.
Ngjarja ndodhi më 9 prill 2023, kur 37-vjeçarja humbi jetën në banesën e saj. Sipas hetimeve zyrtare, ajo u vra nga kunati i saj, Roland Sinani, i cili më pas i dha fund jetës. Çështja u konsiderua e mbyllur nga organet hetimore, por familja e viktimës vijon të kërkojë sqarime të plota.
I ftuar në një emision televiziv, Kasmi Kodra, babai i Migenës, deklaroi se kishte pasur konflikte të vazhdueshme familjare përpara ngjarjes, të cilat – sipas tij – lidhen edhe me çështje ekonomike dhe tensione brenda familjes së vajzës.
Ai pohoi se vajza e tij e kishte informuar familjen për përplasje të forta me bashkëshortin në periudhën para ngjarjes, duke shtuar se këto rrethana e kanë shtyrë të kërkojë që rasti të shqyrtohet me kujdes të shtuar nga drejtësia.
Ndërkohë, konflikti mes dy familjeve ka vijuar edhe pas ngjarjes, kryesisht për kujdestarinë e fëmijëve të mitur. Aktualisht, sipas informacioneve të bëra publike, fëmijët ndodhen pranë gjyshërve nga ana e nënës, ndërsa çështja ka qenë objekt shqyrtimi në gjykatë.
Në seancën e fundit gjyqësore, është vendosur që fëmijët të jetojnë me babain e tyre, një vendim që ka thelluar më tej përplasjet mes palëve.
Babai i Migenës ka deklaruar se beson te drejtësia dhe se po pret zbardhjen e plotë të çdo paqartësie që, sipas tij, ende ekziston rreth kësaj ngjarjeje.
Nga ana tjetër, bashkëshorti i të ndjerës, në një reagim të shkurtër telefonik, është shprehur se çështjen ia ka lënë institucioneve të drejtësisë dhe se nuk dëshiron të komentojë mbi aspekte personale të rastit.
Ngjarja mbetet një nga rastet më të rënda të dhunës në familje të regjistruara në vitet e fundit, ndërsa autoritetet kanë theksuar se hetimi ka ndjekur të gjitha procedurat ligjore përkatëse.
