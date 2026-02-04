Dosja Epstein: Melinda French Gates reagon për herë të parë pas publikimit të dokumenteve

SHBA, 4 shkurt 2026 – Filantropistja dhe bashkëthemeluesja e Fondacionit Gates, Melinda French Gates, ka reaguar publikisht pas publikimit të dokumenteve të reja që lidhen me çështjen Jeffrey Epstein, ku përmendet edhe ish-bashkëshorti i saj, Bill Gates.
Në një deklaratë të cituar nga BBC, Melinda French Gates tha se publikimi i këtyre të dhënave i ka rikthyer kujtime të dhimbshme nga periudha e martesës së saj, duke shtuar se ka ndjerë një “trishtim të thellë” pas zhvillimeve të fundit.
Ajo theksoi se çdo paqartësi apo pyetje që lidhet me personat e përmendur në dokumente duhet të marrë përgjigje drejtpërdrejt nga vetë ata, përfshirë edhe ish-bashkëshortin e saj. “Jam shumë e lumtur që jam larg gjithë kësaj situate,” u shpreh ajo.
Melinda French Gates dhe Bill Gates u divorcuan në vitin 2021, pas më shumë se dy dekadash martesë.
Dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së (DOJ) përfshijnë pretendime të bëra nga Jeffrey Epstein, përfshirë një pohim që lidhet me Bill Gates. Ky pretendim është mohuar kategorikisht nga një zëdhënës i Gates, i cili e ka cilësuar atë si “plotësisht absurd”.
BBC bën me dije se ka kontaktuar përfaqësuesit e Bill Gates për një reagim lidhur me deklaratat e ish-bashkëshortes së tij.
Bill Gates nuk është akuzuar për ndonjë shkelje penale nga asnjë prej viktimave të Epstein, ndërsa përmendja e emrit të tij në dokumente nuk nënkupton aktivitet kriminal. Në një intervistë të dhënë për 9News Australia, Gates deklaroi se kontaktet e tij me Epstein kanë qenë të kufizuara dhe se ai nuk ka vizituar kurrë ishullin e Epstein.
Çështja Epstein vijon të jetë në fokus të mediave ndërkombëtare, ndërsa publikimi i dokumenteve të reja ka nxitur diskutime të gjera mbi përgjegjësinë, transparencën dhe ndikimin publik të personave të përmendur.
