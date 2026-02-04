Berisha: ‘Gjyqtarët kanë të drejtë për pagat’!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se kërkesat e gjyqtarëve për pagat janë të drejta dhe të mbështetura në ligj, duke akuzuar qeverinë e kryeministrit Edi Rama se ka përmbysur piramidën e pagave në administratën shtetërore.
Në një deklaratë publike, Berisha tha se ndërtimi i piramidës së pagave është një kompetencë ekskluzive e ekzekutivit dhe përbën një nga përgjegjësitë më të rëndësishme të shtetit, pasi – sipas tij – pasqyron prioritetet e zhvillimit kombëtar.
Ai solli si shembull periudhën 2005–2013, kur sipas tij, arsimi dhe shëndetësia u vendosën në nivele më të larta të shkallës së pagave, ndërsa sot këta sektorë ndodhen sërish në fund të hierarkisë financiare.
Duke u ndalur te sistemi i drejtësisë, Berisha theksoi se rritja e pagave për gjyqtarët dhe prokurorët ka qenë e përcaktuar qartë në ligj dhe se qeveritë ishin të detyruara ta zbatonin atë. Ai argumentoi se ky mekanizëm garantonte rritje të rregullt të pagave dhe amortizonte efektet e inflacionit, pa krijuar konflikte institucionale.
Sipas Berishës, problemi aktual lidhet me ndryshimin e hierarkisë së pagave, ku disa prokurorë të strukturave të posaçme përfitojnë paga më të larta se gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, çka – sipas tij – bie ndesh me parimin e hierarkisë shtetërore.
Ai theksoi se çdo gjyqtar ka të drejtë të mos pranojë skemën aktuale të pagave, pasi çështja nuk lidhet me nivelin e përfitimit financiar, por me respektimin e ligjit dhe të rendit institucional.
Berisha shtoi se shteti është i detyruar të ruajë hierarkinë, ku paga më e lartë i takon Presidentit të Republikës, e më pas institucioneve të tjera sipas rendit kushtetues. Ai akuzoi qeverinë se ka votuar vetë ndryshimet ligjore që kanë sjellë këtë situatë dhe tani duhet të mbajë përgjegjësi për pasojat.
“Nuk do ta mbështesja kurrë një kërkesë të tillë nëse nuk do të ishte e drejtë,” u shpreh Berisha, duke theksuar se mbështetja e tij lidhet me zbatimin e ligjit dhe jo me interesa politike.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur debati mbi pagat në sistemin e drejtësisë dhe raportet mes pushteteve mbetet një nga temat më të diskutuara në skenën politike shqiptare.
