Berisha: Qytetarët janë shpresa e fundit e vendit!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka mbajtur një fjalim me tone të ashpra kritike ndaj qeverisë dhe sistemit të drejtësisë, duke theksuar se qytetarët përfaqësojnë shpresën e fundit të Shqipërisë për ndryshim dhe rikthim të standardeve demokratike.
Në deklaratën e tij, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për ndërtimin e një shteti dhe sistemi drejtësie që, sipas tij, cenon rëndë ligjin, Kushtetutën dhe dinjitetin e qytetarëve. Ai shprehu “keqardhje të thellë” për gjendjen aktuale të institucioneve, duke theksuar se situata e sotme nuk ka precedent, sipas tij, në asnjë vend tjetër.
Berisha u ndal veçanërisht te Gjykata Kushtetuese, duke deklaruar se edhe në periudha kur ajo kishte marrë vendime kundër qeverisë së tij, nuk kishte arritur kurrë në nivelin që ai e cilëson si aktualisht problematik. Sipas tij, gjendja e sotme e këtij institucioni përfaqëson një degradim të thellë të standardeve institucionale.
Ai akuzoi gjithashtu qeverinë për shkelje të dokumenteve zyrtare, ligjit dhe Kushtetutës, duke e cilësuar këtë si pasojë të mënyrës së drejtimit të vendit. Në këtë kontekst, Berisha foli për një fenomen më të gjerë, që sipas tij lidhet me funksionimin e shtetit dhe marrëdhënien e institucioneve me qytetarët.
Pavarësisht kritikave të forta, mesazhi kryesor i fjalimit ishte thirrja drejtuar qytetarëve. Berisha theksoi se vetëm angazhimi i drejtpërdrejtë i qytetarëve mund të sjellë ndryshim, duke i ftuar ata të vazhdojnë përpjekjet “me vendosmëri absolute” deri në atë që ai e quajti triumf të moralit, të drejtës dhe të legjitimitetit.
Deklaratat e Berishës vijnë në një klimë të tensionuar politike, ku debati mbi drejtësinë dhe funksionimin e institucioneve mbetet një nga çështjet kryesore të diskutuara në vend.
