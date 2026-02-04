Prokuroria e Tiranës heton disa subjekte postare, sekuestrohen 13 milionë lekë për dyshime për evazion fiskal

Tiranë, 4 shkurt 2026 – Prokuroria e Tiranës ka nisur një hetim penal ndaj disa subjekteve që ofrojnë shërbime postare private në kryeqytet, në kuadër të dyshimeve për evazion fiskal.
Sipas njoftimit zyrtar, hetimi është regjistruar në bazë të nenit 180 të Kodit Penal dhe ka ardhur pas verifikimeve paraprake që evidentuan parregullsi në lidhje me mallra të tregtuara pa dokumentacion tatimor.
Me autorizim të gjykatës, organet proceduese kanë ushtruar kontrolle në disa subjekte, ku deri më tani janë sekuestruar rreth 13 milionë lekë, si dhe sasi të konsiderueshme mallrash të marra në dorëzim pa fatura tatimore përkatëse.
Gjithashtu, janë sekuestruar dokumente dhe materiale të tjera që, sipas Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, përbëjnë prova të dyshuara për veprimtari të kundërligjshme, përfshirë edhe shuma parash që mendohet se rrjedhin nga aktiviteti informal.
Autoritetet bëjnë me dije se hetimet janë ende në vijim, me qëllim identifikimin e shitësve realë të mallrave, si dhe dokumentimin e plotë të skemës së dyshuar të evazionit fiskal.
Prokuroria nuk ka dhënë detaje të tjera mbi subjektet konkrete të përfshira, ndërsa pritet që në vijim të ketë informacion shtesë mbi ecurinë e procedimit penal.
Njoftimi i Prokurorisë:
