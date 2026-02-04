Zhduket në rrethana misterioze bariu në Tepelenë

Humbet gjurmët një bari nga fshati Mezhgoran në Tepelenë, ndërsa policia është vënë në kërkim të tij.
Ylli Dine, 65 vjeç, është denoncuar si i humbur nga familjaret e tij 3 ditë më parë, pasi ka humbur çdo kontakt me njerëzit e tij të dashur.
Fill pas denoncimit në polici, kjo e fundit është vënë në kërkim të tij.
Momentalisht po ndërmerret aksion kërkim-shpëtimi në lumin Vjosë, pasi 65-vjeçarit i është gjetur kërraba dhe velenxa anës bregut të Vjosës, çka ka nxitur dhe thelluar dyshimet që mund të jete hedhur në ujërat e rrëmbyeshme të Vjosës.
Policia e Gjirokastrës është në vendngjarje në kërkim të trupit të 65-vjeçarit.
