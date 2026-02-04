12-vjeçarja bie nga teleferiku në SHBA

Një incident serioz është regjistruar në resortin e skive Mammoth Mountain, në shtetin e Kalifornisë, ku një vajzë 12-vjeçare ka rënë nga një teleferik nga një lartësi e vlerësuar rreth 8–9 metra.
Ngjarja është filmuar nga persona të pranishëm dhe pamjet janë shpërndarë më pas në rrjetin social TikTok, duke shkaktuar shqetësim dhe reagime të shumta në opinionin publik.
Sipas informacioneve paraprake, stafi i resortit ka reaguar menjëherë pas vërejtjes së situatës, duke vendosur dyshekë mbrojtës dhe rrjeta sigurie poshtë teleferikut. Megjithatë, vajza ka rënë jashtë zonës së mbrojtur dhe ka përfunduar në tokë.
Ekipet e emergjencës kanë ndërhyrë menjëherë dhe i kanë ofruar ndihmën e parë në vendngjarje. Deri në këtë moment, autoritetet nuk kanë publikuar një deklaratë zyrtare mbi gjendjen shëndetësore të të miturës.
Në rrjete sociale, disa persona që pretendojnë se njohin familjen e vajzës kanë pohuar se ajo nuk ka pësuar dëmtime serioze, por ky informacion mbetet i pakonfirmuar zyrtarisht.
Autoritetet po hetojnë rrethanat e incidentit, ndërsa ende nuk është sqaruar nëse shiriti i sigurisë i teleferikut ishte i vendosur korrektësisht në momentin e ngjarjes.
Resorti Mammoth Mountain nuk ka dhënë ende një reagim të plotë publik lidhur me incidentin, ndërsa pritet që hetimet të përcaktojnë nëse janë respektuar të gjitha protokollet e sigurisë.
