Dënohet me 24 vite burg autori i vrasjes së ish-policit të burgjeve Gentjan Bejtjas

Gjykata ka dhënë vendimin për Ilir Beqaraj, i akuzuar për përfshirje në vrasjen e ish-policit Gentjan Bejtja, ngjarje e ndodhur më 15 mars 2024 në fshatin Larushkë, Fushë-Krujë.
Beqaraj është shpallur fajtor dhe i është caktuar dënimi me 24 vite burgim për veprat penale që përfshijnë vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje të armëve dhe falsifikim dokumentesh.
Ngjarja për të cilën u gjykua Beqaraj tronditi opinionin publik, pasi ish-polici i burgjeve, Gentjan Bejtja, u qëllua për vdekje me armë zjarri në oborrin e shtëpisë së tij.
Prokuroria e kishte kërkuar dënimin e tij me mbi 23 vite burg, duke kombinuar masat për tri vepra penale: vrasje me paramendim, mbajtje pa leje të armëve dhe falsifikim dokumentesh.
