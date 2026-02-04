Sa një autobus, shkencëtarët zbulojnë një kandil deti gjigant pranë brigjeve të Argjentinës (VIDEO)

Një video mbresëlënëse është regjistruar nga një ekip studiuesish gjatë një ekspedite shkencore pranë brigjeve të Argjentinës, duke dokumentuar një nga krijesat më të rralla të thellësive oqeanike, kandilin gjigant fantazmë.
Pamjet, të publikuara nga Instituti i Oqeanit Schmidt, tregojnë kandilin e detit Stygiomedusa gigantea në një thellësi prej rreth 253 metrash. Kjo specie e rrallë mund të arrijë përmasa të jashtëzakonshme, me trupin në formë zile që shkon deri në një metër në diametër dhe tentakula që mund të arrijnë një gjatësi deri në 10 metra, duke e bërë atë sa një autobus shkollor.
Sipas shkencëtarëve në bordin e anijes kërkimore Falkor, ekspedita ka rezultuar me zbulimin e 28 specieve të reja, përfshirë krimba deti, iriqë deti, kërmij deti dhe anemona deti. Po ashtu, ata dokumentuan shkëmbinjtë koralorë më të mëdhenj të njohur deri më sot, të llojit Bathelia candida, në Oqeanin Atlantik.
Ekspedita shkencore u zhvillua përgjatë vijës bregdetare argjentinase, nga rrëpira Salado–Colorado deri në zonat e detit të hapur pranë Tierra del Fuego, duke eksploruar thellësi që shtrihen në dhjetëra mijëra kilometra katrorë. Zbulimi i kandilit gjigant fantazmë konsiderohet veçanërisht i rëndësishëm, pasi kjo specie është parë shumë rrallë në habitatin e saj natyror. Pamja e tij mbresëlënëse ofron njohuri të reja mbi biodiversitetin e thellësive oqeanike dhe forcon rëndësinë e ekspeditave shkencore për studimin e botës së nëndetshme.
