Arrestohet 35-vjeçari në Tiranë, pjesë e organizatës kriminale që trafikonte drogë, pritet ekstradimi në Itali

Një 35-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Tiranë, pasi dyshohet për përfshirje në trafikimin e lëndëve narkotike dhe organizatë kriminale në Itali.
Policia bën me dije se Gjykata Penale e Preuxhias kishte caktuar për të masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Organizatë kriminale” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”.
Autoritetet shqiptare informojnë se operacioni u realizua nga Sektori i Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, pas shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën. Shtetasi, i identifikuar si A. S., 35 vjeç, banues në Tiranë, u lokalizua në rrugën “Dritan Hoxha” dhe u arrestua me qëllim ekstradimin drejt Italisë.
Interpol Tirana po vijon veprimet procedurale në bashkëpunim me Interpol Romën, për të siguruar ekstradimin e tij. Ky arrest tregon bashkëpunimin e vazhdueshëm ndërkombëtar për luftën kundër trafikut ndërkufitar të drogës dhe organizatave kriminale.
