Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arrestohet 35-vjeçari në Tiranë, pjesë e organizatës kriminale që trafikonte drogë, pritet ekstradimi në Itali
Transmetuar më 04-02-2026, 11:02

Një 35-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Tiranë, pasi dyshohet për përfshirje në trafikimin e lëndëve narkotike dhe organizatë kriminale në Itali.

Policia bën me dije se Gjykata Penale e Preuxhias kishte caktuar për të masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Organizatë kriminale” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”.

Autoritetet shqiptare informojnë se operacioni u realizua nga Sektori i Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, pas shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën. Shtetasi, i identifikuar si A. S., 35 vjeç, banues në Tiranë, u lokalizua në rrugën “Dritan Hoxha” dhe u arrestua me qëllim ekstradimin drejt Italisë.

Interpol Tirana po vijon veprimet procedurale në bashkëpunim me Interpol Romën, për të siguruar ekstradimin e tij. Ky arrest tregon bashkëpunimin e vazhdueshëm ndërkombëtar për luftën kundër trafikut ndërkufitar të drogës dhe organizatave kriminale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...